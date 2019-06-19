27 человек подхватили инфекцию в озере под Луганском

Полиция начала расследовать госпитализацию 27 человек, в том числе 22 детей, с инфекционными заболеваниями после купания в озере в Луганской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\n"Полиция Луганской области проверяет обстоятельства попадания в инфекционное отделение 18 граждан, из которых 15 детей. Все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное", - сказано в нем.\r\nНа данный момент все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.\r\nВ сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям говорится, что 22 ребенка и 5 взрослых госпитализированы в течение 17-18 июня с отравлением и диагнозом "острый гастроэнтероколит" (одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого отделов кишечника желудочно-кишечного тракта).\r\nПострадавшие 15-17 июня отдыхали и купались в озере Песочное на городском пляже "Малибу" Рубежного Луганской области.\r\nСейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 12 июня 15 человек были госпитализированы из-за отравления на крестинах в кафе в городе Ковель в Волынской области. Также в Одессе позеленело море.\r\nВ 2018 году опубликовали список пляжей, на которых не рекомендуют купаться.\r\nТем временем Супрун рассказала о симптомах ботулизма и как уберечься от него.