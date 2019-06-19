27 человек подхватили инфекцию в озере под Луганском

Полиция начала расследовать госпитализацию 27 человек, в том числе 22 детей, с инфекционными заболеваниями после купания в озере в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Полиция Луганской области проверяет обстоятельства попадания в инфекционное отделение 18 граждан, из которых 15 детей. Все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное", - сказано в нем.

На данный момент все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям говорится, что 22 ребенка и 5 взрослых госпитализированы в течение 17-18 июня с отравлением и диагнозом "острый гастроэнтероколит" (одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого отделов кишечника желудочно-кишечного тракта).

Пострадавшие 15-17 июня отдыхали и купались в озере Песочное на городском пляже "Малибу" Рубежного Луганской области.

Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Українськi Новини, 12 июня 15 человек были госпитализированы из-за отравления на крестинах в кафе в городе Ковель в Волынской области. Также в Одессе позеленело море.

В 2018 году опубликовали список пляжей, на которых не рекомендуют купаться.

Тем временем Супрун рассказала о симптомах ботулизма и как уберечься от него.