подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 июня 2019, среда, 15:56 362
Силовые структуры 2019-06-19T16:00:59+03:00
Українські Новини
"Садились самолеты НАТО": суд санкционировал застройку единственного боеспособного военного аэродрома на юге У

"Садились самолеты НАТО": суд санкционировал застройку единственного боеспособного военного аэродрома на юге Украины

Аэродром
Аэродром "Школьный" в Одессе. Фото: dumskaya.net

Приморский районный суд Одессы отказался запретить застройку территории военного аэродрома "Школьный".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования "Юг", передают Українськi Новини.

"18 июня Приморский районный суд Одессы отказался отменить решение Одесского горсовета о застройке территории военного аэродрома «Школьный». Это дело слушалось полтора года. По словам адвоката Михаила Кузаконя, за это время в одесской мэрии якобы появились документы на владение землей, принадлежащей Вооруженным Силам Украины. Руководство воинской части готовит документы на обжалование этого решения суда и процесс подачи апелляции начался уже сегодня", - сказано в нем.

Воздушное командование «Юг» неоднократно заявляло, что сам факт даже попытки отчуждения территории стратегического военного аэродрома никак не может быть законным в стране, ведущей войну.

Отмечается, что аэродром «Школьный» на сегодня единственный полностью боеспособный военный аэродром на юге Украины, где базируются истребители, которые несут боевое дежурство по охране южных воздушных рубежей государства, этим аэродромом пользуются авиация Государственной пограничной службы, авиация спасателей, военный авиационный завод.

Также на аэродроме во время проведения международных учений дислоцируются самолеты стран НАТО.

Как сообщали Українськi Новини, 29 октября 2017 года командование Воздушных сил Вооруженных сил заявило о попытке захвата неизвестными лицами части территории военного объекта - аэродрома "Школьный" в Одессе.

В свою очередь Главное управления Национальной полиции в Одесской области опровергло данную информацию и заявило, что участок около воинской части является предметом конфликта между субъектами хозяйствования.

Также полиция заявила, что военный, доложивший о захвате воинской части, был в состоянии алкогольного опьянения.

Больше новостей о: Одесса Военный аэродром Кадорр Групп

Архив
Новости
На рабочего упал камень на комбинате в Кривом Роге, он погиб 16:23
Суд ЕС отказался признавать "три полоски" Adidas 16:18
В деле крушения Malaysia Airlines доказательств причастности российских военных пока нет 16:14
Полиция начала расследовать поджог сельсовета в Волынской области 16:10
"Нефтегаз" не предоставляет Минэнерго информацию о ситуации в своих компаниях 16:01
больше новостей
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
В сети бурно обсуждают видео, где женщина и полицейские подрались на Бессарабке 10:43
Журналист Кипиани призывает "людей в погонах" подкинуть Медведчуку пакетик с наркотиками, как это сделали русские спецслужбы в деле репортера Голунова 12:19
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства 21:04
Президент Владимир Зеленский на передовой. Фото: president.gov.ua
Минобороны опровергло свое же сообщение о призыве Зеленского на военную службу 07:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok