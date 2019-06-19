"Садились самолеты НАТО": суд санкционировал застройку единственного боеспособного военного аэродрома на юге Украины

Приморский районный суд Одессы отказался запретить застройку территории военного аэродрома "Школьный".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования "Юг", передают Українськi Новини.

"18 июня Приморский районный суд Одессы отказался отменить решение Одесского горсовета о застройке территории военного аэродрома «Школьный». Это дело слушалось полтора года. По словам адвоката Михаила Кузаконя, за это время в одесской мэрии якобы появились документы на владение землей, принадлежащей Вооруженным Силам Украины. Руководство воинской части готовит документы на обжалование этого решения суда и процесс подачи апелляции начался уже сегодня", - сказано в нем.

Воздушное командование «Юг» неоднократно заявляло, что сам факт даже попытки отчуждения территории стратегического военного аэродрома никак не может быть законным в стране, ведущей войну.

Отмечается, что аэродром «Школьный» на сегодня единственный полностью боеспособный военный аэродром на юге Украины, где базируются истребители, которые несут боевое дежурство по охране южных воздушных рубежей государства, этим аэродромом пользуются авиация Государственной пограничной службы, авиация спасателей, военный авиационный завод.

Также на аэродроме во время проведения международных учений дислоцируются самолеты стран НАТО.

Как сообщали Українськi Новини, 29 октября 2017 года командование Воздушных сил Вооруженных сил заявило о попытке захвата неизвестными лицами части территории военного объекта - аэродрома "Школьный" в Одессе.

В свою очередь Главное управления Национальной полиции в Одесской области опровергло данную информацию и заявило, что участок около воинской части является предметом конфликта между субъектами хозяйствования.

Также полиция заявила, что военный, доложивший о захвате воинской части, был в состоянии алкогольного опьянения.