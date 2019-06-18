В Винницкой области перевернулся автобус, в Одессе нашествие змей, а в Херсоне затопило улицы

Нашествие змей переполошило Одессу. Об этом сообщает "Наше місто". Змеи все чаще начали появляться в общественных местах и пугать людей. Днепряне неоднократно сталкивались с этими хладнокровными животными. В Одессе тоже замечено аномальное нашествие змей. Местные жители сталкиваются с ними не только на улицах города, но и в собственных квартирах. С сюрпризом в собственной ванной комнате столкнулась одесситка Ирина, которая живет в многоэтажке. Женщина довольно сильно испугалась, ей пришлось искать помощи у соседей дома. Испуг и шоковое состояние прошло, после чего Ирина вызвала специальную службу, которая убрала животное из ее квартиры. Каким образом змея попала к ней — не смогли ответить даже спасатели. В местном зоопарке рассказали, что это не первый подобный случай. “Это связано с тем, что люди приобретают экзотических животных, но не всегда правильно содержат их. Змеи, как правило, не ядовиты”, — пояснили специалисты. По словам ветеринаров, чаще всего “навещают” квартиры безобидные домашние полозы, которых можно узнать по яркой окраске и довольно большой длине. Интересно то, что данный вид змей не может перемещаться далеко от дома. А это значит, что его владельцы живут в вашем или соседнем подъезде. Кроме того змея появилась на одном из самых популярных одесских пляжей Ланжерон, чем вызвала панику среди его посетителей. В одесском Центре Южного НИИ морского и рыбного хозяйства и океанографии считают, что к морскому побережью могли приплыть простые ужи, которые абсолютно безобидны. Исключением может стать только сезон спаривания, который проходит весной.

В Кировоградской области 19-летняя девушка из Александрии умерла от отравления дикорастущими грибами. Об этом докладывает "Утренний город". Об этом сообщила заместитель директора областного лабораторного центра Надежда Оперчук. По ее словам, это произошло 14 июня, информацию она получила сегодня. Мать, 49-летняя женщина, 13 июня уже была переведена в терапевтическое отделение, а 14 июня ее дочь - 19-летняя девушка - умерла от отравления дикорастущими грибами.

Херсонский горсовет не замечает затопленных дождем улиц. Об этом докладывает "Гривна". Каждый раз после сильных дождей жители Херсона могут наблюдать одну и ту же картину - улицы города "плывут" и становятся больше похожи на реки и озера. Горожане, в первую очередь, обвиняют в этом работу ливневых канализаций, которые должны не давать городу каждый раз тонуть в дождевой воде. Так, с подобной проблемой в редакцию интернет-издания "Гривна" обратились жители улицы Михайловской. "Дело в том, что на нашей улице отсутствует система слива дождевой воды. Также это самая низкая улица, которая прилегает к Воронцовской. Поэтому вся вода во время ливня с соседней улицы, как следует разогнавшись, затекает прямо к нам. Например, после дождей, которые прошли недавно, у нас не дорога, а настоящая река", - говорит жительница Херсона Анастасия. По словам жителей улицы Михайловской, они неоднократно обращались к Херсонского городского совета, чтобы и содействие в решении их проблемы. Один из вариантов предложен жителям города - установить на улице повышении с асфальта, не даст дождевой воде каждый раз топить улицу. Отметим, что в городском управлении транспорта такой вариант поддержали и в свою очередь они готовы провести данные работы, но ждут указания "сверху". Зато, Херсонский городской совет не спешит решать эту проблему, а тем временем жители Михайловской вынуждены каждый раз после дождей не ходить по улице, а "плавать".

В Литинском районе перевернулся автобус с 23 пассажирами. Есть пострадавшие. Об этом докладывает "20 хвилин Вінниця". На автодороге в селе Лукашевка Литинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Среди пассажиров есть пострадавшие. Авария произошла 17 июня около 15.30. Автобус "Неоплан" ехал в направлении Винницы. Он курсировал по международному маршруту Сучава (Румыния) - Запорожье. - Водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. На момент ДТП в автобусе находилось 23 пассажира и 2 водителя, все граждане Украины, - отмечают в полиции. По предварительной информации, пострадали 6 человек, 4 из которых госпитализированы. Двум пострадавшим оказана медицинская помощь на месте происшествия. На месте происшествия работает полиция. Открыто уголовное производство, выясняются все обстоятельства ДТП.

В Днипре предприятие смывало нечистоты на прилегающую территорию. Об этом сообщает "Днепр Час". В Днипре деятельность предприятия по переработке отходов животноводства в Чечеловском районе проводилась с нарушением правил изготовления и хранения промышленной продукции. В период с 12 по 14 июня следователями Чечеловского отделения полиции проведен осмотр места происшествия, а именно складского помещения по улице Хвойной. На огороженной территории площадью более 800 м² осуществлялась деятельность по изготовлению кормов для животных. По предварительной информации с июня месяца с предприятия начали смывать нечистоты и химические отходы на прилегающую территорию. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 275 УК Украины (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений). В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, которые могут быть причастны к совершению данного уголовного преступления.

В Сумской области полиция задержала мужчину, который бросил гранату в помещение игорного заведения. Об этом сообщает "Ваш шанс". Напомним: 29 мая в Шостке в помещение Национальной лотереи неизвестный бросил гранату, в результате взрыва которой пострадали двое работников заведения. Чтобы раскрыть это преступление, работники полиции провели кропотливую работу: опрашивали жителей окрестных домов, свидетелей и участников происшествия; провели ряд экспертиз; изымали и пересматривали записи камер видеонаблюдения; определенную помощь сыщикам и следователям предоставили операторы мобильной связи; к расследованию был привлечен специалист-графолог. По заключению специалистов взрывотехнической службы, на месте происшествия взорвалась граната Ф-1. 17 июня сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и изъяли у него нож. Сейчас мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины, ему уже объявлено уведомление о подозрении в совершении покушения на убийство. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

В Николаеве частная "скорая" сбила школьницу на переходе и скрылась с места ДТП. Об этом сообщают "Новости N". Днем во вторник, 18 июня, на пересечении Херсонского шоссе и ул. Свиридова в Николаеве автомобиль частной скорой помощи сбил школьницу на пешеходном переходе. "Скорая" выезжала с ул. Свиридова на Херсонское шоссе, направо, в направлении улицы Космонавтов. В этот момент Херсонское шоссе по пешеходному переходу переходила мама с с двумя детьми. Автомобиль "скорой" сбил старшую девочку. После наезда водитель не остановился и поехал дальше. По счастливой случайности мимо проезжал автомобиль роты спецподразделения полиции. Мама пострадавшей девочки обратилась к полицейским, которые быстро догнали "скорую" и вернули ее на место происшествия. На место происшествия была вызвана "скорая", которая отвезла пострадавшую в областную детскую больницу. По предварительным данным у девочки травмирована нога.

В Киеве вооруженные "беспредельщики" хулиганили на дороге. Об этом сообщает "Фраза". В Киеве произошел вопиющий случай дорожного хулиганства. Как выяснили журналисты "Фразы", молодчики на автомобиле KIA грубо нарушали правила дорожного движения и угрожали оружием другим водителям. Видеозапись инцидента обнародована на странице сообщества "Киев Оперативный". Как следует из комментария к видео, "дорожное хамство" произошло на Окружной дороге. Нарушители "подрезали" автомобиль автора ролика, после чего стали вилять по дороге, не давая проехать. Когда KIA все же удалось заблокировать, нарушитель стал угрожать возмущенным водителям оружием. "Написал заявление в полицию, также есть показания двух свидетелей. Хочу наказать этих людей согласно законодательству", ‒ резюмировал автор видео.

Как сообщали Українські Новини, 18 июня в Одессе горела территория "Биопарка". Животные не пострадали.

Тем временем в Харькове людей эвакуируют из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта.