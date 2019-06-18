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18 июня 2019, вторник, 19:01 454
Экономика 2019-06-18T19:02:07+03:00
Українські Новини
"Оператор рынка" зарегистрирован в Минюсте

"Оператор рынка" зарегистрирован в Минюсте

Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Бизнес Цензор
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Бизнес Цензор

Министерство юстиции Украины зарегистрировало государственное предприятие (ГП) "Оператор рынка". Данные о предприятии появились в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Госпредприятие "Оператор рынка" создано на базе ГП "Энергорынок" (оптового покупателя и продавца электроэнергии) решением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 года с целью обеспечения работы нового оптового рынка электроэнергии.

"Оператор рынка" будет отвечать за сегменты рынка "на сутки вперед" и "внутрисуточного рынка". Гарантированный покупатель будет выкупать электроэнергию объектов возобновляемых источников энергии по гарантированным государством ценам, и обеспечивать ее реализацию.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины назначил директором ГП "Оператор рынка" бывшего руководителя Проектного офиса Координационного центра по внедрению реформы рынка электроэнергии при Кабмине Владимира Евдокимова. Это закреплено распоряжением Кабмина №398-р от 12 июня.

5 июня Кабмин принял постановление об электронных аукционах по продаже электроэнергии по двусторонним договорам государственными энергокомпаниями, в том числе и для выполнения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии населению. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик пояснил, что организация аукционов важна для реализации механизма PSO, гарантирующего неизменность цен на электроэнергию для населения.

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету Европейского Союза в апреле 2017 года Верховной Радой принят закон "О рынке электрической энергии", предусматривающий введение с 1 июля 2019 года новой модели рынка. От своевременного запуска нового рынка зависит макрофинансовая помощь Украине со стороны ряда международных организаций.

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