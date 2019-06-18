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18 июня 2019, вторник, 18:33 523
Силовые структуры 2019-06-18T18:33:34+03:00
Українські Новини
Труба не имел права самолично увольнять сотрудников ГБР, – Вигиринский

Труба не имел права самолично увольнять сотрудников ГБР, – Вигиринский

Андрей Вигиринский. Фото: riafan.ru
Андрей Вигиринский. Фото: riafan.ru

Политический аналитик Андрей Вигиринский заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) является органом коллегиальным, а значит директор Бюро Роман Труба не имел права самолично увольнять сотрудников учреждения.

Такое мнение Вигиринский озвучил в эфире телевизионного канала "Наш".

"Законность и конституционность действий органов государственной власти, соблюдение ими законодательства – об этом тоже никто не говорит! Но у нас есть новосозданный орган – Государственное бюро расследований – коллегиальный, созданный по принципам, которые нам навязывал Европейский Союз, где решения принимаются и заместителем, и руководителем... Но по состоянию на сегодня господин Труба самостоятельно принимает решения об увольнении руководителей структурных подразделений и территориальных управлений. Он поступает вопреки букве закона", – отметил аналитик.

Речь прежде всего идет о нарушении п. 9 ч. 1 ст. 12 и ч. 2 ст. 12 Закона Украины "О Государственном бюро расследований", согласно которым увольнение должно осуществляться по согласованию с заместителями и по представлению внешней конкурсной комиссии (ст. 13 того же закона).

Напомним, что в ГБР ранее состоялся ряд увольнений топ-сотрудников по личному распоряжению директора Бюро Романа Трубы.

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