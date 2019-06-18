Чемпионский триумф украинской молодежной футбольной сборной - воплощенная мечта всех болельщиков, - Костюченко

"Руководство Украинской ассоциации футбола не только верило в удачное выступление нашей молодежной футбольной сборной на первенстве мира для игроков U-20 в Польше, но и всячески способствовало триумфу нашей команды". Об этом в комментарии Українським Новинам рассказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко во время торжественной встречи наших чемпионов мира в Доме футбола после возвращения команды из турнира в Польше.

- С самого начала подготовки к Чемпионату мира в Польше, команда под руководством Александра Петракова была обеспечена всем необходимым - от экипировки до современного медико-диагностического оборудования. А сам подготовительный процесс: сборы игроков и товарищеские игры, были организованы таким образом, чтобы наша команда в теории и на практике познакомилась с манерой и тактикой игры команд с разных континентов, - констатировал Вадим Костюченко.

Костюченко также подчеркнул, что руководство УАФ было уверенно в том, что наша команда триумфирует в финале против сборной Республики Корея. А потому президент УАФ Андрей Павелко после игр Национальной сборной специально организовал чартерный авиарейс, чтобы вернуть в лагерь молодежной сборной вратаря Андрея Лунина, который, по итогу чемпионата стал лучшим вратарем чемпионата. А сотрудники УАФ специально готовили торжественную встречу для будущих чемпионов от момента прилета в Киев, специально брендированного чемпионского автобуса до торжественной встречи в Доме футбола Украины.

"Мы благодарны родителям, первым тренерам, нынешним наставникам, руководству футбольных клубов, болельщикам, журналистам, всем кто помогал и верил в команду Петракова. Это общая победа футбольной Украины! ", - резюмировал Вадим Костюченко.

В свою очередь, президент УАФ Андрей Павелко обращаясь к футболистам и тренерам чемпионов мира отметил, что эта команда золотыми буквами вписала свои имена в историю украинского футбола. И это достижение станет настоящим маяком для будущих поколений отечественных спортсменов.

"Это - большая историческая победа! Хочу пожелать вам, чтобы это был первый шаг к будущей победе на чемпионате мира среди национальных сборных. Ведь каждый игрок мечтает стать чемпионом мира", - заявил президент УАФ.

Выдающийся успех нашей футбольной сборной U-20 был отмечен и на государственном уровне. Все игроки получили почетные звания заслуженных мастеров спорта Украины международного класса.