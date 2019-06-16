Дефлимпийская сборная Украины по футболу обыграла Германию и стала чемпионом Европы

В греческом Ираклионе со 2 по 15 июня состоялся чемпионат Европы по футболу среди с нарушениями слуха. В финале чемпионата Европы по футболу для спортсменов с нарушениями слуха сборная Украины со счетом 2:0 обыграла сборную Германии. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.В турнире приняли участие 16 сборных, которые были разбиты на четыре группы.\r\nУкраинцы выиграли свой квартет. Сначала они переиграли команду Англии (3:1), затем одержали победу над Францией (2:0), а в заключительном туре оказались сильнее шведов (2:0).\r\nВ плей-офф украинцыобыграли команду России (2:1) и Ирландии (1:0), а в финальном поединке переиграли Германию (2:0).\r\nТакже можно посмотреть видео финального матча:\r\n\r\nА также молодежная сборная Украины по футболу выиграла Чемпионат мира.\r\nРанее молодежная сборная Украины впервые вышла в финал Чемпионата мира.\r\nВ матче четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 Украина провела встречу с Люксембургом. Закончился поединок победой Украинской команды со счетом 1:0.\r\nПоявилось яркое видео гола победы Украины над Люксембургом.