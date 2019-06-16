Дефлимпийская сборная Украины по футболу обыграла Германию и стала чемпионом Европы

В греческом Ираклионе со 2 по 15 июня состоялся чемпионат Европы по футболу среди с нарушениями слуха. В финале чемпионата Европы по футболу для спортсменов с нарушениями слуха сборная Украины со счетом 2:0 обыграла сборную Германии. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.



В турнире приняли участие 16 сборных, которые были разбиты на четыре группы.

Украинцы выиграли свой квартет. Сначала они переиграли команду Англии (3:1), затем одержали победу над Францией ​​(2:0), а в заключительном туре оказались сильнее шведов (2:0).

В плей-офф украинцыобыграли команду России (2:1) и Ирландии (1:0), а в финальном поединке переиграли Германию (2:0).

Также можно посмотреть видео финального матча:

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Появилось яркое видео гола победы Украины над Люксембургом.