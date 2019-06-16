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16 июня 2019, воскресенье, 18:49 37
Спорт 2019-06-16T18:50:05+03:00
Українські Новини
Дефлимпийская сборная Украины по футболу обыграла Германию и стала чемпионом Европы

Дефлимпийская сборная Украины по футболу обыграла Германию и стала чемпионом Европы

В греческом Ираклионе со 2 по 15 июня состоялся чемпионат Европы по футболу среди с нарушениями слуха. В финале чемпионата Европы по футболу для спортсменов с нарушениями слуха сборная Украины со счетом 2:0 обыграла сборную Германии. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.


В турнире приняли участие 16 сборных, которые были разбиты на четыре группы.

Украинцы выиграли свой квартет. Сначала они переиграли команду Англии (3:1), затем одержали победу над Францией ​​(2:0), а в заключительном туре оказались сильнее шведов (2:0).

В плей-офф украинцыобыграли команду России (2:1) и Ирландии (1:0), а в финальном поединке переиграли Германию (2:0).

Также можно посмотреть видео финального матча:

А также молодежная сборная Украины по футболу выиграла Чемпионат мира.

Ранее молодежная сборная Украины впервые вышла в финал Чемпионата мира.

В матче четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 Украина провела встречу с Люксембургом. Закончился поединок победой Украинской команды со счетом 1:0.

Появилось яркое видео гола победы Украины над Люксембургом.

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