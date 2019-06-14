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14 июня 2019, пятница, 17:00 24
Судебная власть 2019-06-14T17:00:04+03:00
Українські Новини
В первую очередь в судебной реформе нужно менять закон, не дающий некоторым гражданам доступ к правосудию, - э

В первую очередь в судебной реформе нужно менять закон, не дающий некоторым гражданам доступ к правосудию, - экс-глава КС Домбровский

Бывший глава Конституционного суда Иван Домбровский считает, что недостатков в судебной реформе очень много и в первую очередь нужно решить кадровую проблему и изменить процессуальный закон, который не дает доступ отдельным категориям граждан к правосудию.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Недостатков в судебной реформе очень много. Их можно разделить на две проблемы. Первая - кадровая, а вторая - правовая, то есть усовершенствование процессуальных кодексов. Другими словами того законодательства, которое регулирует судебную деятельность и которое иногда препятствует реализации человеком своего права на судебную защиту. Нужно особенно менять процессуальный закон, который не дает доступ отдельным категориям граждан к правосудию. Формальные ограничения в процессуальных кодексах делят людей на две категории: богатых и бедных. Если иск условно до 500 гривен, то это незначительный спор. А если судятся миллионеры, то суд их защитит, потому что это значительный спор", - сказал Домбровский.

Он считает, что это неправильно, поскольку нарушаются принципы равенства всех перед судом.

Как сообщали Українські Новини, представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на три с минусом.

Глава Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк раскритиковал методы внедрения судебной реформы.

Профессиональное юридическое сообщество считает ответственными за провал судебной реформы Петра Порошенко и экс-заместителя главы Администрации Алексея Филатова.

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