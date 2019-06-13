В селе под Черниговом нашли мертвого крокодила, а на курорте под Запорожьем - экологическая катастрофа

На Сумщине мужчина умер от укуса овода. Об этом сообщает "Ваш шанс". В Бурыни в машине скорой помощи умер 38-летний житель района. Его везли в больницу после укуса овода. Почему он умер, предстоит выяснить полиции в рамках открытого уголовного производства. Тело направлено в морг. На месте работала следственно-оперативная группа, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

В селе под Черниговом нашли мертвого крокодила. Об этом сообщает "Фраза". В Черниговской области жители села Сухополова в лесополосе в полукилометре от населенного пункта нашли мертвого крокодила. Как выяснили журналисты "Фразы", труп животного находится в разложенном состоянии, из-за чего стоит зловонный запах и нет возможности отобрать пробы на бак-исследование и сальмонеллез.По словам замначальника Прилуцкого городского управления Госпродпотребслужбы Владимира Соляника, труп крокодила будет захоронен и будет проведена необходимая дезинфекция.Перевозить его в биотомичную яму на территорию за городом Прилуки нет необходимости, так как данное животное относится к виду рептилий — это холоднокровные животные, которые не несут угрозы людям.Происхождение найденного крокодила не известно."Мы ведем реестр животных, сельскохозяйственных, но относительно рептилий к нам никто не обращался", — подчеркнул Соляник.

В Молочном лимане снова экологическая катастрофа. Об этом сообщает "Миг". Жуткое зрелище представляет из себя Молочный лиман в курортной Кирилловке: вода в нем есть только где-то далеко – в самом отдалении от поселка. А все остальное пространство, где тоже должна быть вода лимана, соединяющегося с Азовским морем, представляет из себя… безжизненную пустыню.

Из-за порнографии задержали скандальных ровенских супругов. Об этом докладывает "Ого". Прокуратурой области осуществлялось процессуальное руководство в уголовном производстве по 5 человек, совершивших уголовное правонарушение, предусмотренное ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 301 УК Украины (распространение порнографических предметов организованной группой лиц). Установлено, что преступная группа в апреле 2018 в г. Ровно создали и возглавили, с целью получения незаконных доходов на постоянной основе, 31-летний мужчина и его 27-летняя жена, в состав которой привлекли 3 жителей Ровенской и Хмельницкой областей. Сообщниками организовано и обеспечено работу онлайн-студии в арендованном помещении с целью трансляции видеоматериалов, содержащий порнографическое содержание. Исполнители лично осуществляли трансляцию в режиме реального времени, согласно составленному графику. Во время досудебного расследования между прокурором и 3 подозреваемыми заключены соглашения о признании виновности, которые в дальнейшем направлены в Ровенский городской суд для рассмотрения по существу. В настоящее время следователями СУ ГУНП в Ровенской области в отношении остальных участников преступной группы проводится досудебное расследование. Справка: за совершение инкриминируемого преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

Семилетний винничанин играл со спичками. Дом тушили на двух пожарных машинах. Об этом докладывает "20 хвилин.Вінниця". В Тульчинском районе Винницкой области сгорел дом. Спасатели рассказали детали. Вчера, 12 июня 2019 года, в селе ТимановкаТульчинского района загорелся дом. - В 6:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о вызове. К борьбе с огнем привлекалось 6 человек личного состава и 2 спецавтомобиля, - сообщают в ведомстве. Спасатели в 6:34 пожар был локализован, а в 6:42 ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших. Но в результате пожара огнем уничтожено шиферные перекрытия здания и отделки стен. По информации спасателей, вероятная причина пожара - шалость с огнем 7-летнего сына хозяйки дома.

Как сообщали Українські Новини, под Николаевом перевернулся микроавтобус, водитель погиб. Также в Кривом Роге "заминировали" три вуза и ТРЦ.

Кроме того, верующие волынского села Жидычин просят Зеленского защитить их права.