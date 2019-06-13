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13 июня 2019, четверг, 12:07 458
Кабмин 2019-06-13T12:08:50+03:00
Українські Новини
Правительство решило ключевой кадровый вопрос для своевременного запуска энергорынка, - эксперты

Правительство решило ключевой кадровый вопрос для своевременного запуска энергорынка, - эксперты

Кабинет Министров назначил директором государственного предприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова. Соответствующее решение правительство приняло на заседание 12 июня, текст распоряжения размещен на Правительственном портале. 

Последние годы Владимир Евдокимов возглавлял Проектный офис Координационного центра по внедрению реформы рынка электроэнергии.

Как сообщал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, назначение Евдокимова существенно повышает шансы на своевременное введение нового рынка электроэнергии 1 июля.

 "До последнего времени оставалось несколько вопросов, без решения которых запуск конкурентного рынка электроэнергии было невозможно. Назначение Кабмином директора госпредприятия" Оператор рынка "и утверждение постановлений о ПСО и аукционы делает своевременный запуск рынка более чем вероятным", - отметил эксперт.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". Запуск рынка - обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС.

17 апреля Кабинет Министров создал госпредприятие "Оператор рынка", которое будет отвечать в новом рынке электроэнергии рынка "на сутки вперед" и внутришньодобовий рынок. Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок будет запущен вовремя.

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