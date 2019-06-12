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12 июня 2019, среда, 16:20 663
Силовые структуры 2019-06-12T16:32:34+03:00
Українські Новини
Скандальный депутат Ужгородского горсовета Ивана Волошин объявлен в розыск, – СМИ

Скандальный депутат Ужгородского горсовета Ивана Волошин объявлен в розыск, – СМИ

Иван Волошин. Фото: comments.ua
Иван Волошин. Фото: comments.ua

Министерство внутренних дел (МВД) Украины внесло в открытый реестр разыскиваемых лиц бывшего вице-мэра и действующего депутата Ужгородского городского совета Ивана Волошина.

Об этом сообщил веб-сайт телевизионного канала "112 Украина".

Согласно обнародованной информации, ужгородский депутат Иван Волошин внесен в категорию лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования, а о его розыске и задержании принято соответствующее судебное решение.

Как уже сообщалось в СМИ, Волошин является фигурантом целого ряда резонансных уголовных дел, связанных с коррупцией, рейдерством, захватом и присвоением имущества, мошенничеством, незаконным обогащением, хулиганством с применением огнестрельного оружия.

В конце января 2019 года сотрудниками Главного следственного управления МВД Украины (Киев) было проведено 24 обыска в помещениях и предприятиях, принадлежащих депутату Волошину и приближенным к нему лицам, изъято документы 20 предприятий, наложены аресты на 57 объектов недвижимости и корпоративные права 23 компаний на общую сумму 125,1 млн гривен.

С тех пор, Волошин скрывался от правоохранительных органов в США и Венгрии. В мае 2019 года согласно выводам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) он попал в ТОП-10 антикоррупционного законодательства из-за внесения в декларацию о доходах заведомо недостоверных сведений.

Также напомним, НАПК проверяет доходы Волошина, которые последний получил за очень короткий промежуток времени. В частности, за неполные 2 года доход депутата Ужгородского горсовета вырос - с 66 тыс. гривен в год до более 7,2 млн гривен без учета стоимости приобретенных активов в виде преимущественно коммерческой недвижимости. В целом же, за указанный промежуток времени, Волошин разбогател на 1 млрд гривен.

Кроме того, Волошин приобрел около трех десятков квартир и других объекты недвижимого имущества в Ужгороде за бесценок.

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