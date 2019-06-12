подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
12 июня 2019, среда, 13:13 489
Выборы 2019-06-12T13:28:46+03:00
Українські Новини
Кандидат от "Слуги народа" на Ивано-Франковщине Богачев связан с Медведчуком, – Дубинский

Кандидат от "Слуги народа" на Ивано-Франковщине Богачев связан с Медведчуком, – Дубинский

Журналист и ведущий программы "Деньги" на телевизионном канале "1+1" Александр Дубинский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что Александр Богачев, которого планируют выдвинуть по мажоритарному округу №83 с центом в городе Ивано-Франковск от партии "Слуга народа" связан с председателем политсовета партии "Оппозиционный блок - За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Оп-па, кажется, подписчикам поймали в списке "Слуги народа" агента Медведчука ...", - пишет в своем посте Дубинский.

Так, по приведенной в посте информации, Александр Богачев является юристом, близким деловым партнером Ивана Мельника и одним из руководителей группы компаний "Мельник Групп Девелопмент".

Дубинский отмечает, что юридически Мельник ведет свою деятельность не через одну фирму - ООО "Мельник Групп Девелопмент", а через различные предприятия, которые создаются под отдельные районы застройки, объекты.

"Да, существует, по меньшей мере 17 юридических лиц. По неофициальной информации установлено, что отношение к "выкупу" бизнеса Мельника имеет Белз Тарас Павлович (местный предприниматель - владелец ресторана "Прованс", "Пересечение вкусов"). В Facebook постоянно постит против Зеленского. "Мельник Групп Девелопмент" это фирма из орбиты некоего Петра Бэлза, одного из ближайших и доверенных партнеров Виктора Медведчука на рынке нефтепродуктов и сжиженного газа", - говорится в сообщении.

Фактически, по опубликованным данным, строительный бизнес местного застройщика Ивана Мельника (Мельник Групп Девелопмент) частично выкуплен "медведчуковцами". Связь Бэлза Петра Павловича с Медведчуком, как пишет Дубинський, неоднократно была изучена в ходе журналистских расследований через его доли учредителя в ООО "Анвитрейд", ООО "Оптимусойл", которое ранее принадлежало швейцарской компании "Глуск Энерджи" израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука.

Завершает свой пост Дубинский обращением к Президенту Украины Владимиру Зеленскому обратить внимание на этот факт.

Больше новостей о: Парламентские выборы Виктор Медведчук Телеканал 1+1 Слуга народа Александр Дубинский Внеочередные выборы Рады Александр Богачев

Архив
Новости
Кабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину, которая решила баллотироваться в Раду от "Голоса" 13:30
Бойко в Харькове рассказал, как договорился в Москве снизить цену на газ на четверть 13:24
Кандидат от "Слуги народа" на Ивано-Франковщине Богачев связан с Медведчуком, – Дубинский 13:13
Наездом полицейского на 2 женщин на пешеходном переходе в Херсоне занялась ГБР 13:12
В Херсонской области задержали боевика "Самообороны Крыма" 13:09
больше новостей
Мама выпускницы рассказала как дочь не пустили на выпускной из-за того, что она ходит "не в ту церковь" 17:40
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Пикет под АП.
У нас война - подождет шаурма: Две тысячи человек пикетируют АП из-за заявлений Кучмы по Донбассу 19:37
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
Коболев со своей спутницей в ресторане.
Коболева заметили с новой спутницей на террасе одного из киевских ресторанов 17:09
больше новостей
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
Зарплата Ревы в четыре раза превысила его оклад за май 09:15 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok