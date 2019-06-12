Кандидат от "Слуги народа" на Ивано-Франковщине Богачев связан с Медведчуком, – Дубинский

Журналист и ведущий программы "Деньги" на телевизионном канале "1+1" Александр Дубинский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что Александр Богачев, которого планируют выдвинуть по мажоритарному округу №83 с центом в городе Ивано-Франковск от партии "Слуга народа" связан с председателем политсовета партии "Оппозиционный блок - За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Оп-па, кажется, подписчикам поймали в списке "Слуги народа" агента Медведчука ...", - пишет в своем посте Дубинский.

Так, по приведенной в посте информации, Александр Богачев является юристом, близким деловым партнером Ивана Мельника и одним из руководителей группы компаний "Мельник Групп Девелопмент".

Дубинский отмечает, что юридически Мельник ведет свою деятельность не через одну фирму - ООО "Мельник Групп Девелопмент", а через различные предприятия, которые создаются под отдельные районы застройки, объекты.

"Да, существует, по меньшей мере 17 юридических лиц. По неофициальной информации установлено, что отношение к "выкупу" бизнеса Мельника имеет Белз Тарас Павлович (местный предприниматель - владелец ресторана "Прованс", "Пересечение вкусов"). В Facebook постоянно постит против Зеленского. "Мельник Групп Девелопмент" это фирма из орбиты некоего Петра Бэлза, одного из ближайших и доверенных партнеров Виктора Медведчука на рынке нефтепродуктов и сжиженного газа", - говорится в сообщении.

Фактически, по опубликованным данным, строительный бизнес местного застройщика Ивана Мельника (Мельник Групп Девелопмент) частично выкуплен "медведчуковцами". Связь Бэлза Петра Павловича с Медведчуком, как пишет Дубинський, неоднократно была изучена в ходе журналистских расследований через его доли учредителя в ООО "Анвитрейд", ООО "Оптимусойл", которое ранее принадлежало швейцарской компании "Глуск Энерджи" израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука.

Завершает свой пост Дубинский обращением к Президенту Украины Владимиру Зеленскому обратить внимание на этот факт.