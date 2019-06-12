Журналисты из 130 стран провели марш солидарности с требованием наказать убийц Павла Шеремета и других погибших коллег

Почти 400 журналистов со всего мира приняли участие в марше солидарности, который прошел центром столицы Туниса вечером 11 июня. На мероприятии, инициированном по случаю открытия в Тунисе 30-го Конгресса Международной федерации журналистов, скандировали "Солидарность" и требовали справедливости в делах убийств журналистов по всему миру. Об этом сообщает глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.\r\nУчастники марша несли флажки с символикой МФЖ и портретами убитых журналистов. Шествие закончилось у здания Ассоциации журналистов Туниса, на фасаде которой вывешен большой баннер с фото Павла Шеремета, Яна Куцака, Дафны Галиции и других погибших сотрудников медиа.- Безопасность и справедливость - это наши принципиальные требования к правительствам всех стран мира, - говорит участник марша, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. - Солидарность - наш призыв к каждому журналисту, чтобы мы не мирились с безнаказанностью и атаками на наши права.\r\nКонгресс Международной федерации журналистов впервые за 90-летнюю историю проходит на африканском континенте. Его участниками являются представители журналистских ассоциаций и союзов из более 150 стран мира. Нынешний Конгресс посвящен вызовам для журналистики в цифровую эпоху, в частности, планируется утверждение новой редакции глобального кодекса журналистской этики.\r\n\r\nТолько в мае этого года зафиксировано 7 нападений на журналистов, в то же время как с начала года пострадали 23 журналиста.\r\nВсего за 2017 и 2018 годы было зафиксировано 175 физических атак на журналистов. \r\nА также по состоянию на март 2019 года, ни один человек по делу Шеремета не был арестован.\r\nБолее того, спустя 20 лет расследование по делу Гонгадзе так и не сдвинулось с мертвой точки.\r\nПравозащитная организация Human Rights Watch также фиксирует тотальную безнаказанность преступлений против журналистов в Украине.