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11 июня 2019, вторник, 17:13 1464
Общество 2019-06-11T17:25:37+03:00
Українські Новини
В Киеве на Троещине построят мусороперерабатывающий комплекс, - СМИ

В Киеве на Троещине построят мусороперерабатывающий комплекс, - СМИ

В Киеве построят мусороперерабатывающий комплекс. Он будет способен перерабатывать 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

"В октябре 2017-го были принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019-го - Национальный план. Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, соглашенный с Минрегионом и Минприроды", - сказал Пантелеев.

Создание комплекса связано с необходимостью закрыть полигон твердых бытовых отходов №5 возле села Подгорцы Киевской области.

В КГГА добавили, что на Троещине строить мусороперерабатывающий комплекс не будут.

Народный депутат Борислав Береза, избранный на Троещине, предупредил, что завод может действовать как свалка.

"После того, как киевское руководство приняло решение о том, что на Троещине будут строить мусоропеперабатывающий завод, это же руководство обещает, что завода не будет. Значит стопроцертно будут строить и в худшем варианте совместив его со свалкой", - предположил Береза.

Больше новостей о: КГГА Борислав Береза Петр Пантелеев Мусороперерабатывающий комплекс

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