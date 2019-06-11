Оппозиционный блок включил в свой список мэра Труханова, который во время президентской кампании публично поддерживал Порошенко

Оппозиционный блок включил в свой список мэра Труханова, который во время президентской кампании публично подд

На форуме объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам", был обнародован список партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную Раду.

В десятку избирательного списка помимо возглавившего его лидера партии "Наши", внефракционного народного депутата Евгения Мураева вошли глава фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Вадим Новинский, замглавы этой фракции Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов.

В перечне политиков и градоначальников в списке "Оппоблока", представителей СМИ привлекла персона одесского мэра Труханова. Дело в том, что во время недавней президентской кампании данный политик подчеркнуто позиционировал себя приверженцем действовавшего на тот момент гаранта конституции Петра Порошенко.

На одном из мероприятий Геннадий Труханов во всеуслышание заявил: "Все, за что нас уважают, Петр Алексеевич (Порошенко, - ред) - это все благодаря вам!"

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Следует напомнить, что мэр Одессы был обвинен в завладении средствами местного бюджета. В течение 28 сентября - 3 октября 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили обвинительный акт восьми подозреваемым по делу кражи государственных средств при покупке зданий одесского завода "Краян". Среди них был и действующий одесский градоначальник Труханов.