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11 июня 2019, вторник, 08:59 36 Видео
Выборы 2019-06-11T08:59:01+03:00
Українські Новини
Оппозиционный блок включил в свой список мэра Труханова, который во время президентской кампании публично подд

Оппозиционный блок включил в свой список мэра Труханова, который во время президентской кампании публично поддерживал Порошенко

На форуме объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам", был обнародован список партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную Раду.

В десятку избирательного списка помимо возглавившего его лидера  партии "Наши", внефракционного народного депутата Евгения  Мураева вошли глава фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Вадим Новинский, замглавы этой фракции Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов.

В перечне политиков и градоначальников в списке "Оппоблока", представителей СМИ привлекла персона одесского мэра Труханова. Дело в том, что во время недавней президентской кампании данный политик подчеркнуто позиционировал себя приверженцем действовавшего на тот момент гаранта конституции Петра Порошенко.

На одном из мероприятий Геннадий Труханов во всеуслышание заявил: "Все, за что нас уважают, Петр Алексеевич (Порошенко, - ред) - это все благодаря вам!"

Следует напомнить, что мэр Одессы был обвинен в завладении средствами местного бюджета. В течение 28 сентября - 3 октября 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили обвинительный акт восьми подозреваемым по делу кражи государственных средств при покупке зданий одесского завода "Краян". Среди них был и действующий одесский градоначальник Труханов.

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