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10 июня 2019, понедельник, 14:45 83
Выборы 2019-06-10T14:45:01+03:00
Українські Новини
Скандальная блогер Богуцкая, совершавшая в ДТП со смертельным исходом, идет в Парламент под №100 по списку Зел

Скандальная блогер Богуцкая, совершавшая в ДТП со смертельным исходом, идет в Парламент под №100 по списку Зеленского

Скандальная блогер Лиза Богуцкая на предвыборном съезде партии "Слуга народа", близкой к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, была представлена под №100 в списке кандидатов в депутаты от данного политобъединения.

Следует напомнить, 8 октября 2018 года Богуцкая совершила дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого, под колесами управляемого ею автомобиля, погиб пешеход. По информации самой Богуцкой, которую она опубликовала в социальной сети Facebook, погибший мужчина выбежал на трассу во время запрещающего сигнала светофора. При этом погибший был в состоянии алкогольного опьянения.

В комментариях под ее постом в Facebook, где она рассказала, что именно произошло, мнения пользователей по поводу ДТП разделились. Богуцкая заверяла, что не собирается бегать от правосудия, а избежать столкновения могла, если бы не обстоятельства.

Ранее, 11 марта 2018 года Лиза Богуцкая уже попадала в дорожное происшествие. Тогда активистка, по призыву Михаила Саакашвили ехала, чтобы принять участие в протестном митинге возле дома министра МВД Арсена Авакова.

Как сообщали СМИ, крымский блогер и общественный деятель Лиза Богуцкая "никогда не была нищенкой": после переезда в Киев она потратила на недвижимость, "как минимум, в два раза больше", чем 100 тысяч долларов, о которых, обвиняя ее, заявил журналист Андрей Дзиндзя. Об этом она рассказал порталу "Обозреватель".

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Партия "Слуга народа" Богуцкая Лиза

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