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  • В России "Ведомости", "Коммерсант" и "РБК" вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованого журналиста Голунова
10 июня 2019, понедельник, 10:13 310
Мир 2019-06-10T10:14:37+03:00
Українські Новини
В России "Ведомости", "Коммерсант" и "РБК" вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованого журналиста Г

В России "Ведомости", "Коммерсант" и "РБК" вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованого журналиста Голунова

Обложки печатных изданий в России. Фото: РБК
Обложки печатных изданий в России. Фото: РБК

Печатные версии российских изданий "Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК вышли 10 июня с одинаковой первой полосой, на которой изображен журналист "Медузы" Иван Голунов. Совместное заявление было cделано в связи с делом журналиста Ивана Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков.

"6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания "Медуза" Иван Голунов. Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову. Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство. Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью", – сказано в заявлении.

Обложки печатных изданий в РоссииОбложки печатных изданий в России

Издания требуют "детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству" и настаивают на предоставлении данных этой проверки СМИ.

"Мы ожидаем от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона и требуем максимальной прозрачности при проведении расследования. Мы будем внимательно следить за ходом расследования и призываем подключиться к этому профильные общественные организации. Мы считаем, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех", – сообщили журналисты. 

Как сообщали Українські Новини, главреда "Медузы" отстранили за домогательства на корпоративе.

Так, секс-скандал в "Медузе" закончился отставкой главного редактора Колпакова.

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Обложки печатных изданий в России. Фото: РБК
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