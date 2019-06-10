Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров

Жители села Жидычин Волынской области - старики, женщины, дети - обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их от церковных рейдеров, а также гарантировать верховенство закона.

"Дорогой господин Президент, - сказал в видеообращении к главе государства иерей Роман Гелета. - Обращаемся к Вам мы, жители села Жидычин и прихожане Свято-Николаевского храма, который у нас рейдерским способом захватили сторонники ПЦУ, с простым требованием - чтобы каждый из нас мог жить согласно закону. Как закону государственному, так и закону Божьему. Мы просим вас как гаранта Конституции защитить нас от рейдерского захвата храма, который мы построили собственными руками".

Священник также призвал Зеленского помочь общине УПЦ мирно молиться и жить на украинской земле.

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Напомним, что 22 февраля 2019 года в присутствии представителей УПЦ Киевского патриархата группа рейдеров срезала болгаркой замки с дверей Свято-Николаевского храма УПЦ в с. Жидычин Киверцовского района Волынской области и захватила его, оттеснив общину от здания, при этом пострадали две женщины. Об этом сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии.