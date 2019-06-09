На сайте электронных петиций президента Украины появилась петиция с требованием уволить председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталия Кличко и назначить проведение независимой экспертизы открытого пешеходно-велосипедного путепровода в Киеве. По словам автора петиции, Кличко открыл не введенный в эксплуатацию путепровод, чем подверг опасности пешеходов.

Текста петиции №22/060328-еп был размещен 8 июня 2019 года на сайте электронных петиций президента Украины.

“Прошу Президента Украины Владимира Александровича Зеленского освободить Виталия Кличко с должности председателя КГГА на основании статьи 9 Закона Украины о местных государственных администрациях и назначить независимую экспертизу открытого им пешеходно-велосипедного моста. Виталий Кличко допустил открытие пешеходно-велосипедного моста, который не был введен в эксплуатацию. Фактически он пропустил тысячи людей на территорию строительной площадки - зоны повышенной опасности, где могут находиться только строители, оснащенные в соответствии с техникой безопасности”, - сообщается в тексте документа.

Как утверждает автор петиции, земля под строительство не была отведена, поскольку нет детального плана территории, Генпланом Киева не предусмотрено строительство этого моста. Также, согласно Генеральному плану, территорией основного строительства являются зеленые насаждения общего пользования: два парка-памятника садово-паркового искусства, в которых не разрешено строительство сооружений такого типа.

Автор петиции завляет, что разрешение на строительство было получено на старый проект, а строили путепровод по новому проекту, экспертиза на который появилась только 2 мая 2019 года.

Как сообщалось, самым масштабным проектом, который намерены реализовать в 2019 году киевские власти, стало строительство нового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка".

В то же время, научный институт засекретил исследование, можно ли строить пешеходно-велосипедный мост Кличко над Владимирским спуском. Тем временем, накануне открытия "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень.

Швейцарские архитекторы обвинили Киев в незаконном использовании их проекта для строительства "моста Кличко".

В воскресенье, 26 мая, Киев праздновал 1537-летие и отрытие моста стало подарком жителям города к празднику от мэрии.

Сразу после открытия моста на его смотровой площадке треснуло стекло.