США обеспокоены требованиями декларировать доходы членов международных набсоветов госпредприятий

После того, как Конституционный Суд признал неконституционным введение электронного декларирования для общественных активистов, посольство США в Украине выразило обеспокоенность действующими требованиями к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для госслужащих.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Хотя мы приветствуем решение о признании неконституционными требования электронного декларирования для антикоррупционных активистов, мы все еще обеспокоены относительно требований к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для государственных служащих", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

В диппредставительстве считают, что такие требования отпугивают высококвалифицированных специалистов от работы в наблюдательных советах, "не соответствуют ведущей международной практике и влияют на способность власти осуществлять реформу корпоративного управления".

Как сообщали Українські Новини, после критики еврокомиссара Петр Порошенко призвал Раду отменить е-декларирование для активистов.

Также послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов-антикоррупционеров