США обеспокоены требованиями декларировать доходы членов международных набсоветов госпредприятий

После того, как Конституционный Суд признал неконституционным введение электронного декларирования для общественных активистов, посольство США в Украине выразило обеспокоенность действующими требованиями к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для госслужащих.\r\nОб этом сообщает "Европейская правда".\r\n"Хотя мы приветствуем решение о признании неконституционными требования электронного декларирования для антикоррупционных активистов, мы все еще обеспокоены относительно требований к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для государственных служащих", - говорится в сообщении посольства в Twitter.\r\nВ диппредставительстве считают, что такие требования отпугивают высококвалифицированных специалистов от работы в наблюдательных советах, "не соответствуют ведущей международной практике и влияют на способность власти осуществлять реформу корпоративного управления".\r\nКак сообщали Українські Новини, после критики еврокомиссара Петр Порошенко призвал Раду отменить е-декларирование для активистов.\r\nТакже послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов-антикоррупционеров