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09 июня 2019, воскресенье, 11:15 277
Внешняя политика 2019-06-09T11:22:02+03:00
Українські Новини
США обеспокоены требованиями декларировать доходы членов международных набсоветов госпредприятий

США обеспокоены требованиями декларировать доходы членов международных набсоветов госпредприятий

е-декларации.
е-декларации.

После того, как Конституционный Суд признал неконституционным введение электронного декларирования для общественных активистов, посольство США в Украине выразило обеспокоенность действующими требованиями к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для госслужащих.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Хотя мы приветствуем решение о признании неконституционными требования электронного декларирования для антикоррупционных активистов, мы все еще обеспокоены относительно требований к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для государственных служащих", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

В диппредставительстве считают, что такие требования отпугивают высококвалифицированных специалистов от работы в наблюдательных советах, "не соответствуют ведущей международной практике и влияют на способность власти осуществлять реформу корпоративного управления".

Как сообщали Українські Новини, после критики еврокомиссара Петр Порошенко призвал Раду отменить е-декларирование для активистов.

Также послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов-антикоррупционеров

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