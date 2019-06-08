Сын экс-мэра Кировограда, который обогатился на средствах местного бюджета, идет в депутаты, - СМИ

Кирилл Москаленко, сын бывшего городского головы Кропивницкого Николая Москаленко, готовит документы для регистрации кандидатом в народные депутаты Украины от одномандатного округа.

Об этом сообщили общественные активисты области, пишет "Апостроф".

По их словам, с внесением около 42 тыс. грн. денежного залога для баллотирования в одномандатном округе у кандидата Кирилла Москаленко проблем не будет - семья бывшего городского головы Кропивницкого Николая Москаленко нажила немало состояния, осваивая средства местного бюджета.

Так, экс-мэру и его сыну принадлежат десятки компаний, которые активно участвуют в тендерных закупках в Кировоградской, Киевской, Черниговской и Одесской областях. Это ООО "Торговый дом Интерресурсы", ООО "Байя сервис", ООО "Управляющая компания Интерресурсы", ООО "ЩОРСАГРОИМПУЛЬС", ООО "Интерресурсы яхтинг", ООО "Максим М", ООО "Интертепло", ООО "АДК Боско дизайн", ПСП "Сновский", ЧПКП "Импульс", "КВН" и другие.

ООО "Интерресурсы", в частности, во времена правления Януковича прославился скандальной реконструкцией Свято-Крестовоздвиженской церкви-усыпальницы семьи Раевских в селе Разумовка. Компания имела восстановить лепнину, украсить стены и пол и изготовить иконостас для церкви по значительно завышенной сметой почти 4,5 млн грн.

Уже после Революции Достоинства, в 2015 году родственные компании Москаленко осваивают бюджетные средства на реконструкции главного корпуса №1 областной детской больницы, смета которой уже после победы ООО "Интерресурсы" на торгах вырос на 1 млн. Грн до 35,15 млн грн. При этом никакого объяснения роста стоимости работ компания и заказчик работ не предоставили. Однако уже в следующем году управление капитального строительства облгосадминистрации предоставило фирме Москаленко еще более 58,08 млн грн на продолжение реконструкции корпусов больницы. Бюджетные нарушения были выявлены и при реконструкции здания областного театра стоимостью 78,71 млн грн., которую власти также отдала компании "Интерресурсы".

Интересно, что компания Москаленко "Интерресурсы" с 2011 года является монопольным поставщиком коммунальных услуг для психиатрической больницы и онкодиспансера в Кировограде, получив за это время более 300 млн грн.