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07 июня 2019, пятница, 19:57 60
Силовые структуры 2019-06-07T21:15:02+03:00
Українські Новини
Тренер Нацсборной по подводному спорту задержана на взятке в 20 тыс. гривен

Тренер Нацсборной по подводному спорту задержана на взятке в 20 тыс. гривен

Задержание главного тренера Нацсборной по подводному спорту на взятке. Фото: СБУ
Задержание главного тренера Нацсборной по подводному спорту на взятке. Фото: СБУ

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ задержали по подозрению в получении 20 тыс. гривен взятки главного тренера Национальной сборной Украины по подводному спорту и подводной деятельности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что тренер, которая также является сотрудником государственного учреждения "Укрспортобеспечение" Министерства молодежи и спорта, требовала 20 тыс. гривен от тренера одной из частных ДЮСШ.

За эту сумму она обещала беспрепятственное участие его воспитанников в чемпионате Европы по плаванию в ластах.

Правоохранители задержали чиновницу в Киеве во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Задержание главного тренера Нацсборной по подводному спорту на взятке. Фото: СБУЗадержание главного тренера Нацсборной по подводному спорту на взятке. Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщали Українськi Новини, Главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство по факту хищения чиновниками Министерства молодежи и спорта 50 млн гривен, выделенных на закупку спортивного оборудования и проведение спортивных мероприятий, а также выплату поощрений спортсменам.

Также в Кривом Роге топ-чиновница Минюста взяла 500 тысяч гривень взятки за содействие на торгах СЕТАМ.

Тем временем Зеленский поручил СБУ побороть коррупцию и вывести бизнес из тени.

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