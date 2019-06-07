За проекты общественного бюджета киевляне отдали рекордные 654 тыс. голосов, – КГГА

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник сообщил, что по результатам голосования за проекты Общественного бюджета-4 победили 558 проектов. В общем проголосовали 191 712 человек, которые отдали 654 651 голос. Больше всего голосов было отдано в последний день голосования - 49 417 голосов от 13 393 киевлян.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Это рекордное количество победителей. Окончательные результаты голосования и утверждения списка проектов-победителей будет объявлено на торжественном заседании Общественного бюджетной комиссии (ОБК) после рассмотрения жалоб. В этот же день утвержденный ОБК список проектов-победителей публикуется в электронной системе и направляется в исполнительный орган Киевского городского совета (КГГА) для включения в бюджет города на следующий бюджетный год", - сказал Николай Поворозник.

По его словам, больше всего голосов киевляне отдали за проекты в области "Образование" - 53%.

"Далее по популярности идут "Спорт" - 12%, "Культура, туризм" - 9%, "Коммунальное хозяйство, энергосбережение" - 5%, "Публичное пространство" - 4%, "Здравоохранение" - 3%, "Безопасность" - 3%, "Гражданское общество" - 3%, "Социальная защита" - 2%, "Экология" - 2%, "Другое" - 1%, "Дороги, транспорт" - 1%, "IT (информационные технологии)" - 1%", - отметил Николай Поворозник и напомнил, что до голосования в ГБ-4 допущено 1 578 общественных проектов из разных сфер развития Киева от 632 команд.