Руководство ООО "Восход Солар" опровергает очередные обвинения компании ООО "ФК "Веста"

По словам пресс-службы компании, представители ООО "ФК "Веста" в очередной раз обнародовали недостоверную информацию и якобы приписывают менеджменту ООО "Восход Солар" умышленные действия по снижению стоимости активов перед проведением ФГВФЛ аукциона по продаже кредита компании в ликвидированном ПАО" КБ "Актив банк" с целью самостоятельной покупки указанного кредита.

"Во-первых, наша компания не принимала участие в указанном аукционе. Во-вторых, на момент проведения аукциона отсутствовало решение суда, которое вступило в законную силу о размере долга ООО "Восход Солар" перед ОАО "КБ" Актив-Банк", то есть ФГВФЛ, среди других долгов, которые входили в пул продажи, продавал еще фактически несуществующий долг. С этими фактами мы обратились в суд, и сейчас идут активные слушания. Более того, по информации многих СМИ, сумма, за которую был приобретен весь пул, составляет лишь 2% от общей суммы долга, что, как верно говорят, представители ООО "ФК "Веста", действительно может свидетельствовать об умышленном занижении стоимости активов для потенциальной продажи "нужному" покупателю.

Возможно, стоимость действительно была занижена, но не ООО "Восход Солар", а может быть кем-то другим, кто был причастен к проведению аукциона и формированию пула долгов. По утверждению о "занижении стоимости активов" со стороны ООО "Восход Солар" - оно абсолютно необоснованно. Даже из открытых источников есть возможность получить финансовую отчетность компании и увидеть, что валовой доход в 2017 году составил 0 грн, зато после запуска в 2018 году, валовой доход уже составлял 264,6 млн грн, что свидетельствует о быстром росте стоимости активов благодаря прибылям, которые начало получать предприятие и именно на этом этапе долги компании стали интересными для организации, которая скупает долги компаний по всей стране.

Также ранее и мы, и наши акционеры опровергали информацию о двойном залоге имущества в ПАО "КБ "Актив-Банк" и Государственном АБ "Укргазбанк"- это доказано документами, находящимися в банках и также предоставленными нами в правоохранительные органы. Сейчас кредит перед АБ "Укргазбанк" полностью погашен - соответствующие документы мы также неоднократно публиковали.

Все указанные недостоверные факты используются оппонентами для "отвода глаз" от незаконных способов давления на нас, на наших акционеров, судебную и правоохранительную системы. Мы уверены, что этим действиям будет дана оценка в правовом поле".

Ранее Анатолий Старицын (генеральный директор ООО "Восход Солар") опроверг информацию о якобы "вымывании" денег с предприятия, подчеркнув, что в системе Клиент-Банк, невозможно проводить любые платежи с арестованных счетов, а поступления от продажи произведенной электроэнергии были направлены на погашение задолженности перед Государственным АБ "Укргазбанк", на уплату налогов и других обязательных платежей в государственный и местные бюджеты, а также для обеспечения нормальной и бесперебойной эксплуатации электростанций.