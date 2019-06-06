Зе ищет как к нему в рот попали слова Порошенко, а КС радует активистов и пенсионеров

Конституционный суд порадовал общественных активистов и пенсионеров. Для первых он отменил подачу деклараций о доходах, ошибка в которых вела к уголовной ответственности. А для желающих выйти на пенсию по выслуге лет – отменил минимальный предельный возраст в 50 лет.

На этом "праздник демократии" от КС закончился. Следующее важное решение ему предстоит принять во вторник, 11 июня, когда начнется устное рассмотрение указа Зеленского о роспуске Рады. По данным наших источников, в суде сложилось шаткое большинство в пользу отмены досрочных выборов. Главный аргумент – юридически не зафиксирован факт распада коалиции и начало отсчета 30-дневного срока. Если 2 сегодняшних решения в целом позитивно воспринимаются общественным мнением, то отмена роспуска надоевшей всем Рады может быть воспринята неоднозначно. У Зеленского закончился срок, в течение которого он мог распустить Раду. Хотя теоретически он может внести изменение в существующий указ путем переноса даты досрочных выборов с учетом решения КС. В общем, все очень неоднозначно.

Сам Зеленский сегодня разгребает последствия своего брюссельского конфуза, когда он дословно процитировал выступление Порошенко: "Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта". Администрация Президента Зеленского пообещала провести служебное расследование, каким образом в выступление Владимира Зеленского попали слова из выступления Петра Порошенко. Оказалось, что тезисы написал сотрудник МИДа, поскольку не получил иных вводных от новой команды. В итоге, расследование вышло само на себя.

Блок Бойко, которому соцопросы пророчат второе место на выборах, провел свой съезд. На выборы они идут с Медведчуком, Рабиновичем и Столаром, которого называют "финансистом Кличко". Левочкин назвал Бойко будущим премьером.

Завтра и в выходные пройдут съезды основных политических сил. Зеленский, например, проведет съезд своей партии "Слуга народа" в Ботаническом саду. Что вызвало множество шуток "все в сад!".



Суд приговорил 5 бывших участников антитеррористической операции (АТО) за убийство Екатерины Гандзюк. Они заключили соглашения о признании вины и получили сроки от 3 до 6,5 лет. АТОшники облили Гандзюк кислотой за 3 тыс. долларов. По чьему заказу? От помощника депутата Херсонского горсовета за то, что Гандзюк его критиковала.

Ющенко отказался давать показания в прокуратуре, каким образом Межигорье при его президентстве перешло из государственной собственности к Януковичу. Вместо этого он в Facebook "отверг все обвинения". Прокуратура не будет просить для бывшего президента меру пресечения, хотя и подозревает его в пособничестве и растрате 0,5 млрд гривен.



Сегодня в Украине празднуют День журналиста. Редакция "Українських Новин" получила "Акулу пера" от самого большого объединения журналистов – Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) - за защиту прав журналистов.



В пятницу, субботу и воскресенье синоптики обещают грозы и ливни. Хотя будет довольно жарко - +27-29.

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