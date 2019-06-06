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06 июня 2019, четверг, 17:15 49
Экономика 2019-06-06T17:22:07+03:00
Українські Новини
В "Нефтегазе" заявили о возможном срыве подготовки к отопительному сезону

В "Нефтегазе" заявили о возможном срыве подготовки к отопительному сезону

Дефицит оборотных средств Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", которая повысила цену на газ для населения на 4,6% до 8 627 гривен/тыс. куб м на июнь, может помешать накоплению в подземных хранилищах (ПХГ) 20 млрд куб. м природного газа к началу отопительного сезона 2019/20 года.

Об этом написал председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"За тот газ, который мы поставили ранее, "газсбыты" и производители тепла задолжали 61,4 млрд гривен. Это вдвое больше, чем нам нужно, чтобы качественно подготовиться к зиме", - написал он.

Также Коболев добавил, что еще одним фактором дефицита является требование Кабинета Министров уплатить 90% прибыли компании в качестве дивидендов до конца июня.

"Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать - дивиденды сейчас или защита от кризиса. Части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли. Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ", - подчеркнул он.

Кроме того, Коболев добавил, что есть вариант привлечь кредитные средства, но для этого нужно разрешение и активное участие Кабмина как единственного акционера "Нетфегаза".

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегазу" необходимо привлечь 1 млрд долларов кредитных средств для выполнения плана по закачке природного газа в подземные хранилища (ПХГ).

Тем временем, Кабинет Министров решил создать рабочую группу по проверке формирования цены газа "Нефтегазом".

Также Кабмин изменил методику формирования цен на газ для населения.

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