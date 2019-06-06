Капелланы должны быть приравнены к солдатам на передовой, – соавтор закона Унгурян

6 июня Верховная Рада Украины 227 голосами приняла за основу проект закона "О военном капеланство" №10244-1. Соавторами данного законопроекта являются Павел Унгурян, Оксана Билозир и другие народные депутаты.

"Служба военных капелланов в вооруженных силах разных стран мира имеет длительную историю. В Украине в течение 27 лет военное капеланство постепенно развивалось и заняло важное место в работе военных подразделений страны, однако до сих пор оно не было законодательно урегулировано, лишь на уровне распоряжений соответствующих органов власти.

Вместе с тем в 2014 году впервые священнослужители оказались рядом с военнослужащими в районах реальных боевых действий и во время выполнения ими боевых задач, а потому они подвергают опасности жизни и могут быть ранены или получить инвалидность. Именно поэтому мы вместе с капелланами различных конфессий и нашими коллегами-депутатами разработали проект закона, который бы законодательно урегулировал капелланскую деятельность и обеспечил социальную защиту капелланов", - отметил соавтор законопроекта Павел Унгурян, председатель межфракционного депутатского объединения" За духовность, нравственность и здоровье Украины".

Еще с начала агрессии Российской Федерации, священнослужители поддерживают офицеров и бойцов непосредственно в зоне боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей: удовлетворяют их религиозные потребности на участие в церковных таинствах и осуществлении религиозных обрядах, является конституционным правом каждого гражданина на свободу вероисповедания.

Данный законпроект разработан в целях содействия обеспечению конституционных прав военнослужащих и работников Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Проектом закона предлагается заложить правовую основу для создания военного капелланства (службы военного духовенства, капелланской службы), при котором должности военных капелланов не будут входить в штат воинских частей (органов, подразделений). Это будет способствовать обеспечению конституционных прав личного состава Вооруженных сил, других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения на свободу мировоззрения и вероисповедания и соответствовать положениям Конституции Украины и законов Украины относительно отделения в Украине церкви и религиозных организаций от государства.