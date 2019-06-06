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  • Кабмин назначил директором Госпредприятия "Оператор рынка" бывшего руководителя Проектного офиса по внедрению энергореформы
06 июня 2019, четверг, 13:00 649
Политика 2019-06-06T14:45:03+03:00
Українські Новини
Кабмин назначил директором Госпредприятия "Оператор рынка" бывшего руководителя Проектного офиса по внедрению

Кабмин назначил директором Госпредприятия "Оператор рынка" бывшего руководителя Проектного офиса по внедрению энергореформы

Кабинет министров назначил Владимира Евдокимова директором государственного предприятия "Оператор рынка". В последние годы Евдокимов возглавлял Проектный офис Координационного центра по внедрению реформы рынка электроэнергии. Соответствующие решение было принято на заседании правительства в среду.


По мнению члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, выбор кандидатуры Евдокимова обусловлен его профессионализмом.

"Владимир Евдокимов является одним из наиболее известных и опытных специалистов в энергетической отрасли. В прошлом член НКРЭКУ, руководитель рабочей группы, а в последствии Проектного офиса  Координационного центра по обеспечению введения нового рынка электрической энергии. Он занимался организацией совместной работы НКРЭКУ, Минэнергоугля и других профильных органов по имплементации закона  "О рынке Электроэнергии ", - прокомментировал Корольчук. 

Эксперт уверен, что назначение директора ГП "Оператор рынка" существенно повышает шансы на своевременное введение нового рынка электроэнергии 1 июля.

"До последнего времени оставалось несколько вопросов, без решения которых запуск конкурентного рынка электроэнергии был невозможен. Назначение Кабмином директора госпредприятия «Оператор рынка» и утверждение постановлений о ПСО и аукционах делает своевременный запуск рынка более чем вероятным ", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 17 апреля Кабмин создал госпредприятие "Оператор рынка", которое в новом рынке электроэнергии будет отвечать за рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок. 

5 июня Кабинет министров принял постановление об электронных аукционах по продаже электроэнергии по двусторонним договорам государственными энергокомпаниями, в том числе и для выполнения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э населению. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик пояснил, что организация аукционов важна для реализации механизма PSO, гарантирующего неизменность цен на э/э для населения.

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии". Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение с 1 июля 2019 года новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

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