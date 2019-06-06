Кабмин назначил директором Госпредприятия "Оператор рынка" бывшего руководителя Проектного офиса по внедрению энергореформы

Кабинет министров назначил Владимира Евдокимова директором государственного предприятия "Оператор рынка". В последние годы Евдокимов возглавлял Проектный офис Координационного центра по внедрению реформы рынка электроэнергии. Соответствующие решение было принято на заседании правительства в среду.



По мнению члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, выбор кандидатуры Евдокимова обусловлен его профессионализмом.



"Владимир Евдокимов является одним из наиболее известных и опытных специалистов в энергетической отрасли. В прошлом член НКРЭКУ, руководитель рабочей группы, а в последствии Проектного офиса Координационного центра по обеспечению введения нового рынка электрической энергии. Он занимался организацией совместной работы НКРЭКУ, Минэнергоугля и других профильных органов по имплементации закона "О рынке Электроэнергии ", - прокомментировал Корольчук.



Эксперт уверен, что назначение директора ГП "Оператор рынка" существенно повышает шансы на своевременное введение нового рынка электроэнергии 1 июля.



"До последнего времени оставалось несколько вопросов, без решения которых запуск конкурентного рынка электроэнергии был невозможен. Назначение Кабмином директора госпредприятия «Оператор рынка» и утверждение постановлений о ПСО и аукционах делает своевременный запуск рынка более чем вероятным ", - подчеркнул он.



Как сообщалось, 17 апреля Кабмин создал госпредприятие "Оператор рынка", которое в новом рынке электроэнергии будет отвечать за рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок.



5 июня Кабинет министров принял постановление об электронных аукционах по продаже электроэнергии по двусторонним договорам государственными энергокомпаниями, в том числе и для выполнения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э населению. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик пояснил, что организация аукционов важна для реализации механизма PSO, гарантирующего неизменность цен на э/э для населения.



В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии". Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение с 1 июля 2019 года новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.