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  • Новый модуль очистки позволил в 1,5 раза увеличить переработки фильтрата на полигоне в Подгорцах, - КГГА
06 июня 2019, четверг, 12:32 516
Политика 2019-06-06T14:30:04+03:00
Українські Новини
Новый модуль очистки позволил в 1,5 раза увеличить переработки фильтрата на полигоне в Подгорцах, - КГГА

Новый модуль очистки позволил в 1,5 раза увеличить переработки фильтрата на полигоне в Подгорцах, - КГГА

С начала эксплуатации в апреле 2019 первого дополнительного контейнерного модуля для очистки сточных вод "ROCHEM" на полигоне ТБО №5 уже переработано более 16,5 тыс. м куб. фильтрата, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период до запуска этой установки. Таким образом, мощность оборудования по переработке фильтрата пока увеличена в среднем с 340 до 540 м куб. в сутки. Об этом пишет пресс-служба КГГА.

Дополнительный модуль "ROCHEM" - один из трех запланированных в проекте по реконструкции и модернизации комплекса подготовки, переработки и обезвреживания фильтрационных вод полигона ТБО № 5, который сейчас реализуется на полигоне при финансовой поддержке КГГА. В результате реализации этого проекта общая мощность системы очистки сточных вод ROCHEM будет достигать 950 м куб в сутки.

В теле полигона в результате попадания осадков образуется вредная жидкость - фильтрат. Именно поэтому на полигоне в 2015 году городская власть возобновила систему переработки фильтрата - "ROCHEM UF - Systeme GmbH" (немецкое производство), которая не работала с 2012 года. При этом без работы такого оборудования существовал риск попадания накопленного фильтрата в окружающую среду. За три года система не только восстановлена, но и модернизирована, мощность - увеличена.

Отметим, что в конце апреля этого года мэр Киева Виталий Кличко проверил, как работают новые фильтрационные станции, которые установили на мусорном полигоне № 5 в селе Подгорцы. Он отметил, что без дополнительного оборудования существовал риск попадания вредного фильтрата в окружающую среду.

Напомним, что в 2018 году столица начала процесс реконструкции полигона твердых бытовых отходов № 5, который был введен в эксплуатацию еще в 1986 году, то есть более 30 лет назад. Общая площадь полигона - 65 га.

В прошлом году Киевсовет принял дополнительный план мероприятий, конечной целью которого станет закрытие полигона № 5 - то есть его закрытия для приема мусора и превращения в безопасный объект. Этим планом руководствуется КГГА и оператор полигона - ЗАО "Киевспецтранс".
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