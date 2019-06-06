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06 июня 2019, четверг, 11:19 47
Силовые структуры 2019-06-06T11:28:37+03:00
Українські Новини
СБУ призывает жителей Львова не допустить сепаратистскую и террористическую деятельность во время матчей сборн

СБУ призывает жителей Львова не допустить сепаратистскую и террористическую деятельность во время матчей сборной Украины по футболу

Служба безопасности Украины призывает жителей Львова и области не допустить сепаратистскую и террористическую деятельность во время матчей сборной Украины по футболу во Львове 7 и 10 июня с Сербией и Люксембургом. Об этом говорится в сообщении УСБУ во Львовской области, передают Українські Новини.

"Львов - это европейский толерантный город, и любые проявления агрессии или ксенофобии здесь не пройдут", - говорится в сообщении.

СБУ призывает быть внимательными и информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах.

"В случае выявления оружия или взрывных устройств, фактов прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, а также информации о намерениях осуществления сепаратистской и террористической деятельности, звоните", - говорится в сообщении.

Вся полученная информация будет тщательно проверена.

Конфиденциальность гарантируется.

По данным украинских болельщиков-ультрас, 7 июня в 18:00 они намерены провести во Львове марш совместно с хорватскими ультрас, которые прибудут на матч Украина-Сербия.

Марш стартует в 18:00 от памятника Данилу Галицкому в центре Львова.

Как сообщали Українські Новини, в 2014 году один из районных судов Львова оштрафовал на 1,7 тыс. гривен 2 болельщиков (на 0,85 тыс. гривен каждого), бросивших файеры на футбольное поле во время матча "Украина" - "Македония" на стадионе "Арена Львов" во Львове, что привело к остановке матча.

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