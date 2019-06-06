подписаться на рассылку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 июня 2019, четверг, 10:07 99
Президент 2019-06-06T12:00:02+03:00
Українські Новини
Не давайте спуску никому: Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником

Не давайте спуску никому: Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником, который отмечают 6 июня. Он призвал представителей СМИ продолжать работать на пользу стране. 

Зеленский подчеркнул, что высоко ценит работу журналистов, ведь они доносят до людей правду.

"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому – ни нынешним, ни бывшим, ни будущим. Потому что за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем ​​журналиста!", – написал Зеленский.

Напомним, что сегодня "четвертая власть" отмечает свой профессиональный праздник.

Как сообщали Українські Новини ранее, только в мае этого года зафиксировано 7 нападений на журналистов, в то же время как с начала года пострадали 23 журналиста.

Всего за 2017 и 2018 годы было зафиксировано 175 физических атак на журналистов. При этом, должного внимания со стороны правоохранительных органов к преступлениям против работников СМИ нет - большинство из них остаются нераскрытыми и даже не попадают в суд.

Как сообщали Українські Новини ранее, по состоянию на март 2019 года, ни один человек по делу Шеремета не был арестован.

Более того, спустя 20 лет расследование по делу Гонгадзе так и не сдвинулось с мертвой точки.

Правозащитная организация Human Rights Watch также фиксирует тотальную безнаказанность преступлений против журналистов в Украине.

Больше новостей о: День журналиста Владимир Зеленский

Архив
Новости
ГБР вызвала на допрос пресс-секретаря Порошенко "из-за кражи стульев и компьютеров из ситуационной комнаты", - Портнов 12:12
В день журналиста НСЖУ просит Зеленского перезапустить Совет по вопросам защиты свободы слова 12:09
Очередной детдом семейного типа в Святошинском районе получил автомобиль, - Виктория Муха 12:00
Рубль в киевских обменниках начал дешеветь 11:40
Гройсман объяснил почему государство возлагает спецобязательства (ПСО) на государственные энергокомпании 11:30
больше новостей
Чернобыльская зона отчуждения. Скриншот видео
Самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета 06:35
Сегодня почти всю Украину охватит непогода, объявлено штормовое предупреждение 07:25
Браслет Xiaomi. Фото: pixabay
Xiaomi объявил дату презентации фитнес-браслета Mi Band 4 06:31
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
Речь Зеленского в Брюсселе взорвала обсуждениями соцсети 08:27
больше новостей
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
Лариса Цокол. Суддя. Фото:
ВСП отменил наказание для скандальной судьи Цокол, которая освободила Саакашвили 17:13
Юристы считают антиевропейской идею предоставить ВСП право привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности 18:11
Не открывать огонь в ответ: заявление Кучмы о перемирии вызвало шквал критики 23:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok