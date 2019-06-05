Чем живет Украина: на Кировогрдщине сгорела райгосадминистрация, а под Днипром выращивают киви

Здание районной администрации на Кировоградщине сгорело из-за удара молнии. Об этом сообщает "Главком". В результате инцидента никто из людей не пострадал. В городе Благовещенское Кировоградской области в результате удара молнии сгорело здание местной райгосадминистрации. Об этом сообщило региональное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Согласно информации, сначала от удара молнии загорелась крыша здания, после чего огонь быстро распространился на площади 300 квадратных метров. За несколько часов спасателям удалось локализовать, а позже и полностью ликвидировать пожар. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба.

На Тернопольщине вышедшая из берегов река затопила село, сметая все на своем пути (видео). Об этом сообщает "Фраза". В Монастырском районе Тернопольской области после сильной грозы река Золотая Липа вышла из берегов и начала топить село Красеев и Гранитное. Как выяснили журналисты "Фразы", стихийное бедствие сняла на видео и выложила в Facebook одна из пользователей соцсети Надежда Гроне. В Управлении ГСЧС Украины в Тернопольской области уточнили, что в результате непогоды было подтоплено 16 зданий жилого назначения на территории 9 частных домохозяйств, а также ориентировочно 22 га частных сельхозугодий. Спасатели уже откачали 120 м куб. воды из подвальных помещений 6 жилых домов в селе Красеев и 450 м куб. воды из подвальных помещений 10 жилых домов в селе Гранитное.

"Маленький" дождь в Херсоне: улицы города снова "плывут", а люди гибнут от молний. Об этом докладывает "Гривна". Несмотря на то, что за окном уже летнее время года уже второй день подряд погода не спешит радовать горожан. Так, всего за полчаса погода в Херсоне кардинально изменилась. Солнечное небо затянуло черными тучами и пустилась гроза, которая буквально превративший улицы города в реки и озера. Ливень снова показала состояние херсонских маршруток. В соцсетях появляются видео, снятые в общественном транспорте. В одной из маршруток протекла крыша. На каком маршруте работает такой автобус, неизвестно. В области прошел очередной Сильный Дождь с грозой, который повлек за собой необратимые последствия. Так, в поле возле села Шкуриновка, что в Белозерском районе, обнаружен труп мужчины возрастом 59 лет.

В Николаеве горожанин помог поймать злоумышленника, совершившего разбой. Об этом сообщает "Новости N". Сегодня, около 3 часов ночи на спецлинию "102" поступил вызов, что возле одного из домов по проспекту Богоявленскому двое неизвестных мужчин бьют гражданина, пытаются забрать сумку и ищут у него мобильный телефон. Также заявитель слышал звуки выстрелов. Точных примет заявитель предоставить не смог, ведь наблюдал за правонарушением с балкона. Оперативно прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили всех участников события. Как выяснилось позже, все было не так, как казалось на первый взгляд. Как пояснили участники происшествия, когда один из мужчин возвращался домой, на него напал сзади неизвестный, начал бить его по голове. Когда пострадавший потерял сознание, неизвестный мужчина завладел сумкой с личными вещами. Это событие заметил случайный прохожий, который и спугнул злоумышленника, на что последний начал убегать, прихватив с собой сумку потерпевшего. Неравнодушный гражданин привел в чувство пострадавшего и они вместе начали догонять злоумышленника, который в этот момент, убегая, выбрасывал содержимое сумки. Как позже пояснил потерпевший, в сумке находился стартовый пистолет, который злоумышленник просто уронил, убегая. Мужчины подобрали его и сделали несколько выстрелов вверх. Услышав звуки выстрелов, злоумышленник испугался и, споткнувшись, упал. Пострадавший с неравнодушным гражданином подбежали к нему и пытались вернуть похищенные вещи. Именно этот момент наблюдал заявитель с балкона. Патрульные задержали 19-летнего гражданина, на место происшествия вызвали следственно - оперативную группу. Далее делом будут заниматься следователи.

В запорожском музее откроется единственный в Украине зал с раритетными предметами. Об этом сообщает "Миг". В шестом зале запорожского музея "Фаэтон" будут представлены телевизоры, проигрыватели, патефоны, магнитофоны, радиолы, фотоаппараты, грампластинки и прочее. Со слов директора музея Дмитрия Позняка, работы в зале еще не окончены, а сама экспозиция откроется в ближайшее время.

В здании бывшего николаевского кинотеатра "Искра" устроили очередной поджог. ОБ этом сообщают "Николаевские новости". На третьем этаже сгорел мусор. Не исключено, что виновниками стали бездомные, которые прописались в этом бесхозном здании. 22 мая они уже устроили там пожар... В обоих случаях спасатели потушили огонь.

Интерес к "Искре" проявляют не только бомжи. Несколько лет назад общим решением представителей областной и городской властей здание бывшего кинотеатра передали на баланс областной филармонии. Однако объект так и не был использован по целевому назначению. Фактически за два года здание полностью разграбили. Некогда популярное место досуга превратилось в опасный очаг, где собираются сомнительные личности, а еще и подростки из неблагополучных семей. Председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей, а "Искру" продать по цене однокомнатной жилкоповской квартиры - менее чем в 200 тысяч гривен. Такая сумма была озвучена в эфире телеканала "Николаев". Напомним, здание кинотеатра было построено в 1976 году. В 1996-м его заняла церковь "Возрождение". В 2002 году "Искру" вернули городу, а затем передали в аренду компании "Киномир". Однако в 2007-м компания, проведя реконструкцию, закрыла кинотеатр. Его бесплатно передали в областную коммунальную собственность в 2012 году.

Под Днипром начали выращивать киви. ОБ этом сообщает "Наше місто". Житель Каменского Александр Олянюк выложил в соцсеть фотографии собственноручно выращенного киви. Киви — это древовидная тропическая лиана. Обычно это растение встречается на территории субтропиков в таких странах, как Италия, Новая Зеландия, Чили и Черноморское побережье. То есть для Днепропетровской области это настоящая экзотика. Желающим заняться выращиванием киви нужно учесть, что этому растению нужен особый уход и условия, приближенные к его естественной среде. Зато, если все сделать правильно, киви начнет цвести и плодоносить уже на третьем или четвертом году своей жизни.

Рабочие, которых выгнали из Калиновского арсенала без зарплаты, перекрывают дорогу. Об этом докладывает "20 хвилин Вінниця". Бригада строителей сегодня утром, 5 июня, устроила акцию возле КПП военной части А1119. Они требовали выплатить им 150 000 гривен за работу, которую они выполняли на арсенале. Завтра в 9.00 акцию продлят - перекроют движение на отрезке дороги "Калиновка-Винница". Два десятка мужчин собралась возле пешеходного перехода вблизи контрольно-пропускного пункта №1 военной части А1119. Они расписали забор Калиновского арсенала своими требованиями. Говорят, работали здесь, на арсенале. Кто 3 месяца, а кто меньше. Заливали фундамент для хранилища. Когда работу выполнили, их выгнали из части, аннулировали пропуска, не выплатив деньги за сделанную работу. Завезли 100 тонн арматуры и тысячу кубов бетона. Выполнили работу, а они не рассчитались. По словам работников, подрядчик заплатил им 250 000 гривен, но еще 150 виноват. Мужчины показали пропуска, выданные им перед началом работы на режимном объекте. Теперь по этим пропуском их на КПП не пропускают. А там осталось их личное орудие для работы. Сварочный аппарат, три болгарки, две тачки, наборы ключей, молотки, отвертки, - перечисляют ребята, жители Калиновки и Калиновского района.

Как сообщали Українськi Новини, ранее произошел пожар на птицефабрике под Киевом.

Также в Одесской области мужчина сорвался с карусели и погиб.