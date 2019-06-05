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05 июня 2019, среда, 17:07 538
Политика 2019-06-05T17:11:07+03:00
Українські Новини
"Это государственная измена" - Могилев обратится в ГБР с требованием наказать тех, кто сдал Крым

"Это государственная измена" - Могилев обратится в ГБР с требованием наказать тех, кто сдал Крым

Лидер партии "Независимость", экс-глава крымского Совмина Анатолий Могилев готовит материалы для обращения в Государственное бюро расследований, требуя наказать политиков и чиновников, виновных в сдаче Крыма. Об этом он сказал в программе "HARD з Влащенко".

 

"Наша партия "Независимость" сейчас занимается этим вопросом. Это госизмена, когда киевские чиновники  такого уровня не принимают никаких мер для наведения порядка и сохранения территориальной целостности Украины",- уверен политик. Могилев также подчеркнул, что если бы адекватные меры были приняты по Крыму сразу, то не было бы и военного конфликта на Донбассе.

"Я знаю точно, что был радиоперехват СБУ разговоров силовиков, захвативших админздания в Крыму. И там прозвучало от кураторов "зеленых человечков", что если украинская власть начнет применять силу для извлечения этих "господ" из захваченных помещений, то их оттуда эвакуируют и данную проблему закроют. Тем более, что все захватчики были без опознавательных знаков, доказать их причастность к какому-либо государству было невозможно, их бы просто отозвали – и все",- рассказал Могилев.

Кроме того, лидер "Независимости" высказал предположение о политической заангажированности сформированной после событий Майдана власти.

"Если кто-то не выполняет своих прямых функций, значит, есть мотивация, значит, это кому-то выгодно. Из этого делаем вывод, что избиратели Крыма, гражданам, которые в Киеве пришли к власти, были не нужны. Я не исключаю и материальной заинтересованности…Тем более, что в публичных заявлениях отдельных политиков звучали и вполне конкретные цифры. Например, в 20 миллионов долларов за то, чтобы пустить воду в Крым. Так можно ведь предположить, что кому-то из киевских руководителей предложили еще более крупную сумму – за непротиводействие захвату территорий?",- подчеркнул Анатолий Могилев.
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