В Киеве разгорается скандал вокруг центральной больницы

Детский неврологический центр или отделение для взрослых? В столичной Александровской больнице между врачами возник конфликт. В конце прошлого года Киевсовет принял решение о создании центра нейрохирургии для детей. Но благая цель - помочь малышам - ставит под угрозу срочную медицинскую помощь взрослым, говорят нейрохирурги. Ведь центр собираются разместить в помещении уже существующего отделения.

Об этом сообщил веб-сайт "Подробности".

- Вот, находясь здесь уже 2 недели, я постоянно ощущаю какую-то суету.

Пациент Владимир Михайловский перенес операцию на головном мозге. Нервничать ему нельзя, но сейчас в центральной столичной больнице это невозможно. Нейрохирургическое отделение, в котором лечат пациента, в стадии ликвидации.

Все помещения и имущество передают детскому нейрохирургическому центру. А некоторым врачам предлагают другое место работы.

Олег Ничепорук, заведующий отделением:

- Доктора должны будут уйти в другую больницу. Частично будут заняты на работе в детском центре.

Олег Нечепорук заведует отделением. Он против закрытия. Говорит, до сих пор пациентов с инсультом могли направить либо в эту больницу - центральную, либо - скорой помощи. После ликвидации нейрохирургического отделения выбора не будет. Да и шансы на спасение таких больных снижаются. Ведь только здесь есть современное оборудование.

Татьяна Даценко, корреспондент:

- Детский нейрохирургический центр мог бы разместиться в любом другом помещении, если бы не эта установка ценой в 8 млн долларов. Нейрохирурги говорят, аппарат действительно ценный. Только в прошлом году здесь спасли более 300 жизней.

Инициатор создания детского центра - главный нейрохирург столицы – поясняет: врачи "взрослого отделения" просто его не поняли. Все имущество действительно переходит к детскому центру. Но это не значит, что лечить с его помощью будут только детей. Шанс дадут и взрослым.

Сергей Синицкий, главный нейрохирург Киева:

- Амбиции если у кого-то какие-то есть, и если кто-то не понял ситуации, схема была следующая: детская нейрохиригрия будет включать в себя 30 коек взрослой хирургии.

Но врачи не верят, что смогут оперировать своих взрослых пациентов в детском центре.

Во-первых, это будет незаконно. Во-вторых, места для всех в стареньком корпусе не хватит. Они считают, что центр создают, преследуя иную цель, которая кроется в его уставе.

Олег Неведомский, заведующий отделением:

- Дорогостоящее оборудование использоваться не будет. Детский нейрохирургический центр собирается и имеет право отдавать незадействованные помещения и незадействованное оборудование в аренду.

Больничное имущество находится в коммунальной собственности. Поэтому устав нового центра утверждал Киевсовет. Нейрохирурги уже оспаривают это решение в прокуратуре и суде. Но столичные чиновники ничего противозаконного в своем решении не видят. Говорят, устав центра типовой, как и у любого другого медучреждения.

Алла Шлапак, заместитель киевского городского головы:

- Все эти речи, звучащие по поводу приватизации, это все неправда. Неправда, что ставит под угрозу стабильность, которая есть в медицинских коллективах.

Пациент Владимир Михайловский замечает, что с каждым днем градус напряжения в нейрохирургическом отделении растет. Но радуется, что рука хирурга не дрогнула, и его операция прошла успешно.