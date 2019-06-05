Мэр Львова обвинил депутата от БПП Козловского в организации нападений на чиновников

Мэр Львова Андрей Садовый обратился в правоохранительные органы из-за угроз со стороны депутата Львовского городского совета и, по данным СМИ, владельца Львовской табачной фабрики Геннадия Козловского. Садовый публично обвинил Козловского в организации нападений псевдоактивистов на депутатов Львовского горсовета.

Об этом сообщило интернет-издание Zahid.net.

"Я прошу правоохранительные органы проверить причастность к организации нападений депутата горсовета от "Блока Петра Порошенко" Геннадия Козловского, который называет себя собственником табачной фабрики и крупной строительной компании Avalon", – заявил Андрей Садовый.

По данным издания, 48-летний Козловский является собственником Львовской (Винниковской) табачной фабрики.

В этом году журналисты нескольких СМИ провели исследования, в результате которых оказалось, что Львовская (Винниковская) табачная фабрика, нарушая закон "О рекламе", рекламирует под видом воды сигареты Marvel.

Также Козловский владеет футбольным клубом "Рух" (Винники), львовским "Гранд Отелем", несколькими ресторанами в центре Львова. За прошлый год Козловский задекларировал более 48 млн гривен. доходов.

Напомним, 24 мая псевдоактивисты из нескольких националистических организаций облили краской двух сотрудников мэрии Геннадия Васькива и Евгения Бойко. В результате чего Бойко потерял зрение на один глаз.

Позже, 29 мая, представители этих же организаций выломали двери в здании Львовского горсовета и побили сотрудников "Муниципальной варты".