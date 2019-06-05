Супрун готова остаться на должности в новом Кабмине

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун еще не встречалась с Президентом Владимиром Зеленским, но готова оставаться на должности в новом составе Кабинета Министров.\r\nОб этом она сказала журналистам, передают Українські Новини.\r\n«Я еще с ним не встречалась, я не познакомилась с ним, у меня еще нет выводов, какой он человек или каким будет Президентом. Я надеюсь, он тоже не будет делать выводов перед тем, как поговорить со мной», - сказала она.\r\nПо ее словам, руководство министерства продолжает работать.\r\n"Мы уже готовим транзитную книжку, чтобы передать все наработки новой команде, если она будет, если мы останемся - будем с радостью работать на своих должностях",- добавила она.\r\nНапомним, что ранее Владимир Зеленский публично поддержал Ульяну Супрун.\r\nА позже Зеленский раскритиковал медреформу Супрун.\r\nИ также Зеленский поблагодарил Бога, что у его семьи врач - не Супрун.\r\nДа и Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского.