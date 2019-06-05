Супрун посоветовала, как "вылечить" эмоциональное выгорание

Каждый может столкнуться с эмоциональным выгоранием, особенно нынешнее поколение, но не заболеть им, ведь это на самом деле не болезнь. На ассамблее World Health Organization (WHO) обновили Международную классификацию болезней, согласно которой выгорание входит в категорию факторов, влияющих на состояние здоровья или контакт со службами здравоохранения. Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщают Українськi Новини.

"Эмоциональное выгорание непосредственно касается работы... и не стоит этот термин применять в отношении других сфер жизни. В то же время, важно понимать, что речь идет не только о большой нагрузке на работе, а о значительном и длительном стрессе", - пишет Супрун.

Ульяна Супрун также разделила понятия "эмоциональное выгорание" и "депрессия", учитывая, что человек в обоих состояниях одинаково пассивен и лишен сил.

В конце своего поста Супрун дала рекомендации, как избежать или же преодолеть эмоциональное выгорание:

Заботиться о сохранении баланса между работой и личной жизнью

Делать перерывы на отдых во время рабочего дня

Выделять время на занятия, не связанные с работой

Обсудить с работодателями возможное изменение графика, нагрузки или по крайней мере многообразие задач

При необходимости обратиться к психологу или психотерапевту

Достаточно спать и отдыхать

Регулярно заниматься спортом

В 11-й пересмотренный вариант Международной классификации болезней (МКБ 11) включен профессиональный синдром эмоционального выгорания. Данный синдром не классифицируется как медицинское состояние, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Он отнесен к классу "Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения", который включает в себя причины обращения населения в учреждения здравоохранения, не классифицированные как заболевания или медицинские состояния.

Само же эмоциональное выгорание характеризуется как синдром, признаваемый результатом хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен. Он характеризуется тремя признаками:

ощущение мотивационного или физического истощения;

нарастающее психическое дистанцирование от профессиональных обязанностей или чувство негативизма или цинизма к профессиональным обязанностям;

снижение работоспособности.

Напомним, ранее Супрун дала советы, как защитить психику в мегаполисе.

До этого Супрун рассказала, как бороться со стрессом.