Стратегия управления госдолгом Украины до 2022 утверждена Кабмином

Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом, который ранее вырос, на 2019-2022 годы.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

5 июня Кабмин утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы - основополагающий документ для эффективной реализации долговой политики, который определяет основные цели, задачи и меры по управлению государственным долгом.

Стратегия разработана с учетом макроэкономических прогнозов и задач бюджетной политики и направлена ​​на постепенное достижение к концу 2022 года соотношения объема государственного долга к ВВП на уровне не более 43%.

"После своего пикового значения в 69,2% в конце 2016 года, госдолг в процентах к ВВП снизился до 52,3% на конец 2018 года. Этот индикатор является одним из ключевых для инвесторов, поскольку показывает способность страны возвращать долги. Это также свидетельствует и об уменьшении долговой нагрузки на бюджет страны. Также положительную тенденцию мы можем наблюдать благодаря улучшению макроэкономических показателей и слаженным действиям правительства. Стратегия по управлению госдолгом призвана продолжить такую ​​динамику", - сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Реализация задач стратегии включает следующие основные мероприятия: увеличение доли госдолга в национальной валюте; привлечение иностранных инвесторов к инвестированию в гривневые ОВГЗ; удлинение среднего срока до погашения государственных ценных бумаг и обеспечение равномерного графика погашения госдолга; осуществление операций по активному управлению госдолгом для снижения пиковых нагрузок на бюджет и стимулирование спроса на государственные ценные бумаги; проведение работы по обеспечению полноценного доступа Украины к международному рынку капитала; дальнейшее совершенствование политики управления госдолгом путем создания и функционирования Агентства по управлению государственным долгом с использованием лучших мировых практик; увеличение долгосрочного льготного финансирования путем расширения сотрудничества с международными финансовыми организациями (в частности Всемирным банком, Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития, Европейскими инвестиционным банком) и странами-партнерами.

Внедрение среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2019-2022 годы также позволит увеличить уровень прозрачности политики управления государственным долгом и повысить ее эффективность.

Как сообщали Українські Новини, Минфин продолжает наращивать госдолг.

Кроме того, Украина до конца 2019 года должна выплатить 120 млрд гривен, или 4,4 млрд долларов (по курсу НБУ на 1 апреля) по внешним долгам.

При этом государственный и гарантированный государством долг на конец февраля 2019 года составил 2 111,90 млрд гривен, или 78,24 млрд долларов.