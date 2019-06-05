Стратегия управления госдолгом Украины до 2022 утверждена Кабмином

Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом, который ранее вырос, на 2019-2022 годы.\r\nОб этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.\r\n5 июня Кабмин утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы - основополагающий документ для эффективной реализации долговой политики, который определяет основные цели, задачи и меры по управлению государственным долгом.\r\nСтратегия разработана с учетом макроэкономических прогнозов и задач бюджетной политики и направлена на постепенное достижение к концу 2022 года соотношения объема государственного долга к ВВП на уровне не более 43%.\r\n"После своего пикового значения в 69,2% в конце 2016 года, госдолг в процентах к ВВП снизился до 52,3% на конец 2018 года. Этот индикатор является одним из ключевых для инвесторов, поскольку показывает способность страны возвращать долги. Это также свидетельствует и об уменьшении долговой нагрузки на бюджет страны. Также положительную тенденцию мы можем наблюдать благодаря улучшению макроэкономических показателей и слаженным действиям правительства. Стратегия по управлению госдолгом призвана продолжить такую динамику", - сообщила министр финансов Оксана Маркарова.\r\nРеализация задач стратегии включает следующие основные мероприятия: увеличение доли госдолга в национальной валюте; привлечение иностранных инвесторов к инвестированию в гривневые ОВГЗ; удлинение среднего срока до погашения государственных ценных бумаг и обеспечение равномерного графика погашения госдолга; осуществление операций по активному управлению госдолгом для снижения пиковых нагрузок на бюджет и стимулирование спроса на государственные ценные бумаги; проведение работы по обеспечению полноценного доступа Украины к международному рынку капитала; дальнейшее совершенствование политики управления госдолгом путем создания и функционирования Агентства по управлению государственным долгом с использованием лучших мировых практик; увеличение долгосрочного льготного финансирования путем расширения сотрудничества с международными финансовыми организациями (в частности Всемирным банком, Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития, Европейскими инвестиционным банком) и странами-партнерами.\r\nВнедрение среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2019-2022 годы также позволит увеличить уровень прозрачности политики управления государственным долгом и повысить ее эффективность.\r\nКак сообщали Українські Новини, Минфин продолжает наращивать госдолг.\r\nКроме того, Украина до конца 2019 года должна выплатить 120 млрд гривен, или 4,4 млрд долларов (по курсу НБУ на 1 апреля) по внешним долгам.\r\nПри этом государственный и гарантированный государством долг на конец февраля 2019 года составил 2 111,90 млрд гривен, или 78,24 млрд долларов.