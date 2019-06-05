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05 июня 2019, среда, 11:18 219
Силовые структуры 2019-06-05T11:18:30+03:00
Українські Новини
Офицер запаса, сотрудник СБУ и 3 пограничника: раскрыта сеть информаторов ФСБ России среди украинских правоохр

Офицер запаса, сотрудник СБУ и 3 пограничника: раскрыта сеть информаторов ФСБ России среди украинских правоохранителей

ФСБ. Фото: km.ru
ФСБ. Фото: km.ru

Правоохранители подозревают сотрудника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области и 3 пограничников Мариупольского отряда в передаче секретной информации ФСБ России.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что контрразведка СБУ установила, что гражданин Украины, офицер запаса Вооруженных Сил, причастен к разведывательной деятельности в пользу ФСБ РФ.

В частности, офицер осуществляет сбор с целью передачи представителям российских спецслужб сведений, составляющих государственную тайну; оказывает им помощи в проведении подрывной деятельности против Украины; участвует в организации покушения на убийство сотрудника Службы безопасности Украины.

Так, по имеющимся данным, офицер запаса на выполнение задания своего российского куратора (кадрового сотрудника ФСБ РФ) собирает и передает сотрудникам российских спецслужб копии документов по оперативно-служебной деятельности некоторых военизированных формирований Украины; собирает данные о деятельности должностных лиц районных государственных администраций Одесской области, оперативно-служебной деятельности подразделений УСБУ в Одесской области, мест дислокации подразделений ВСУ, принимающих участие в проведении операции объединенных сил в Донецкой области.

Кроме того, подозреваемый занимается вербовкой сотрудников украинских правоохранительных органов.

В судебных определениях сообщается, что с целью осуществления своей преступной деятельности, подозреваемый установил связь с сотрудником УСБУ в Одесской области Повелько Р.К. (скорее всего, речь идет о полковнике Руслане Кузьмиче Повелько, бывшем начальнике Новоазовского межрайонного отдела СБУ)

Подозреваемый предложил ему за денежное вознаграждение передавать конфиденциальную информацию о деятельности УСБУ.

9 мая во время конспиративной встречи подозреваемый получил от него секретный документ "Схема распределения функциональных обязанностей руководства Управления СБУ в Одесской области"

У подозреваемого изъяты банковская карточка на имя владельца мариупольской охранной фирмы "АСР-Охрана" Александра Ракушина.

Кроме того, установлены 3 сотрудника Государственной пограничной службы, которые также передавали секретную информацию подозреваемому.

10 мая правоохранители обыски по месту службы подозреваемых в отделе погранслужбы "Мариуполь" Донецкого погранотряда.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины считает организатором операций по убийству украинских офицеров разведки начальника департамента ФСБ России генерала Дмитрия Минаева.

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