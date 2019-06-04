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04 июня 2019, вторник, 09:49 1258
Верховная Рада и партии 2019-06-04T10:00:57+03:00
Українські Новини
Рада во вторник рассмотрит законопроект о легализации каннабиса

Рада во вторник рассмотрит законопроект о легализации каннабиса

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроект №1098 о временных следственных и специальных комиссиях и блок вопросов самоуправления.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Согласно ей, первыми указаны законопроекты о сельскохозяйственной кооперации (№6527, №6527-1, №6527-д), а также №10004 об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготном проезде отдельным категориям лиц и №10131 об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности.

Далее Рада рассмотрит блок вопросов самоуправления: №8369 об изменении положений местного самоуправления и №8051 об изменениях в административно-территориальных единицах.

Также парламент рассмотрит блок законопроектов на включение в повестку дня сессии, в частности №10227 о поставке электроэнергии жителям Донецкой и Луганской областей, №10228 об изменениях в сфере предоставления коммунальных услуг, №10231 о финансировании медучреждений, №10318 о перенесении запуска свободного рынка электрической энергии с 1 июля на 1 октября и сохранении "зеленого тарифа" для бытовых солнечных электростанций (СЭС), а также законопроекты о процедуре импичмента Президента №10340 и №10340-1 и №10356 об обеспечении избирательных прав военнослужащих.

В повестке также указаны законопроекты №9290 об обеспечении выполнения Украиной Конвенции гражданско-правовых аспектов международного похищения детей, №10041 о реализации конституционного права на обращение гражданами, которые признаны судом недееспособными, №8237 о содействии развитию благотворительности, №7372 о госрегистрации общественных объединений и №10313 о легализации медицинского каннабиса.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предложил Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение.

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