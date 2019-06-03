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03 июня 2019, понедельник, 17:15 27
Президент 2019-06-03T17:17:01+03:00
Українські Новини
Зеленский пообещал помощь иностранных врачей раненному полицейскими 5-летнему мальчику

Зеленский пообещал помощь иностранных врачей раненному полицейскими 5-летнему мальчику

Стрельба. Фото: giphy.com
Стрельба. Фото: giphy.com

Президент Владимир Зеленский готов помочь при необходимости с привлечением иностранных врачей для лечения 5-летнего мальчика, раненного полицейскими в Переяслав-Хмельницком (Киевская область).

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, передают Українські Новини.

"В результате трагедии в Переяслав-Хмельницком получил пулевое ранение маленький 5-летний мальчик 2014 года рождения. Он находится сейчас в нейрохирургическом центре в Киеве. Утром у него было стабильное очень тяжелое состояние. Ему предоставляется необходимое лечение, он находится на штучной вентиляции легких. Сейчас идет разговор о том, нужна ли помощь заграничных специалистов. Владимир Зеленский взял этот вопрос под личный контроль, и если это будет нужно, то он предоставит необходимых специалистов и помощь будет предоставлена мальчику", - сказала она.

Мендель добавила, что подобное поведение правоохранителей недопустимо.

Как сообщали Українські Новини, ГБР расследует уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.

31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Позже установили наличие у ребенка проникающих огнестрельных повреждений головы.

Полицейские, которые ранили в голову ребенка под Киевом, задержаны.

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