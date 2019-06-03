Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля": трейлер и где смотреть

Сегодня, 3 июня, телеканал НВО представит пятую серию мини-сериала об аварии на Чернобыльской АЭС "Чернобыль". Українські Новини расскажут о том, где смотреть сериал.\r\nСледующий, пятый эпизод имеет название "Вечная память", где Валерий, Борис и Ульяна раскроют правду о Чернобыле.\r\nСмотреть сериал "Чернобыль" онлайн в Украине можно на стриминговых платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv.\r\nКроме того, опубликован трейлер пятой серии сериала "Чернобыль".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yI9xUouzHaE#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВсего сериал содержит пять эпизодов, главные роли в котором исполняют Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд, Эмили Уотсон.\r\nАвтором сценария и исполнительным продюсером сериала стал Крейг Мейзин.\r\nКак сообщали Українські Новини, сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом всех времен, значительно обогнав "Игру престолов".\r\nТакже Netflix и WWF выпустили уникальный сериал, в котором показали и Украину.