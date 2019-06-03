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03 июня 2019, понедельник, 06:00 713
Жизнь 2019-06-03T06:00:04+03:00
Українські Новини
Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля": трейлер и где смотреть

Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля": трейлер и где смотреть

Сегодня, 3 июня, телеканал НВО представит пятую серию мини-сериала об аварии на Чернобыльской АЭС "Чернобыль". Українські Новини расскажут о том, где смотреть сериал.

Следующий, пятый эпизод имеет название "Вечная память", где Валерий, Борис и Ульяна раскроют правду о Чернобыле.

Смотреть сериал "Чернобыль" онлайн в Украине можно на стриминговых платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv.

Кроме того, опубликован трейлер пятой серии сериала "Чернобыль".

Всего сериал содержит пять эпизодов, главные роли в котором исполняют Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд, Эмили Уотсон.

Автором сценария и исполнительным продюсером сериала стал Крейг Мейзин.

Как сообщали Українські Новини, сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом всех времен, значительно обогнав "Игру престолов".

Также Netflix и WWF выпустили уникальный сериал, в котором показали и Украину

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