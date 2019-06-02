Из-за урагана на рок-фестивале под Днипром погиб мужчина, двое травмировано

1 человек погиб и 2 травмированы вечером 1 июня из-за урагана на рок-фестивале KOZAK Fest в Днепропетровской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Днипровского городского совета.\r\nСообщается, что погиб мужчина из обслуживающего персонала.\r\nЕще 2 посетителей фестиваля были госпитализированы с переломами.\r\nУраган повредил палатки, батут и сцену, конструкции которой нанесли смертельные ранения мужчине.\r\nНа мероприятии присутствовали около 10 тыс. человек.\r\nОрганизаторы рок-фестиваля Kozak Fest отменили все мероприятия, которые были запланированы на 2 июня.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 184 населенных пункта в 7 областях обесточены из-за ухудшения погодных условий.\r\n2 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов.\r\nРанее украинцев предупредили о резком ухудшении погоды в 5 областях.