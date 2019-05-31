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31 мая 2019, пятница, 17:50 526
Бизнес 2019-05-31T21:30:03+03:00
Українські Новини
В Одесском аэропорту не было незаконного оборудования, – заявление "Профи-ИТ"

В Одесском аэропорту не было незаконного оборудования, – заявление "Профи-ИТ"

В международном аэропорту "Одесса" отсутствовало незаконное оборудование для скрытого видеонаблюдения.

Об этом говорится в заявлении ООО "Профи-ИТ", которое прокуратура Одесской области подозревает в организации утечки частной информации из аэропорта.

"Видеонаблюдение действительно велось на территории аэропорта, но обычными камерами, легально приобретенными в Украине. На территории аэропорта были знаки, которые предупреждали о видеонаблюдении", - отмечается в заявлении.

Компания также подчеркивает, что Приморский районный суд Одессы разрешил провести обыски только в помещениях, арендованных ООО "Профи-ИТ", но правоохранители несанкционированно обыскали и другие помещения аэропорта.

"Считаем, что проведенная акция не имеет ничего общего с законностью и является попыткой давления на бизнес", - считают в ООО "Профи-ИТ". Компания намерена обратиться по этому поводу в Государственное бюро расследований (ГБР).

Сам аэропорт "Одесса" также отрицает наличие оборудования в его помещениях.

"В ответ на многочисленные публикации относительно неправомерного сбора информации в Одесском аэропорту сообщаем, что в результате проведения следственных действий 30 мая в ООО "Международный аэропорт Одесса" незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации не обнаружено", - говорится в официальном заявлении аэропорта.

Ранее сообщалось, что прокуратура Одесской области заявила о раскрытии канала незаконной утечки частной информации из помещений одесского аэропорта. К "несанкционированному использованию аппаратуры" якобы оказалась причастна компания "Профи-ИТ".

Международный аэропорт "Одесса" (ODS) входит в тройку крупнейших аэропортов Украины. В 2018 году через аэропорт было перевезено около 1,5 млн пассажиров, а в нынешнем году ожидается рост пассажиропотока на 20%. В настоящее время в аэропорту идет строительство новой взлетно-посадочной полосы.

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