Порошенко намерен принять участие в парламентских "праймериз"

Бывший Президент Петр Порошенко намерен принять участие в "праймериз" на внеочередные выборы в Верховную Раду.\r\nОб этом журналистам сообщила депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, передают Українські Новини.\r\n"А как же", - сказала депутат, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Порошенко принимать участие в "праймериз" во время второго этапа съезда партии.\r\nЛуценко подчеркнула, что тоже будет участвовать в "праймериз".\r\nКак сообщали Українські Новини, Порошенко возглавил "Европейскую солидарность".\r\nПартия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовалась в "Европейскую солидарность".\r\nПорошенко вступил в партию "Европейская солидарность".\r\n"Европейская солидарность" проведет съезд 31 мая.\r\nСогласно опросу "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.