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  • Президент Зеленский продолжает активно заниматься спортом даже в здании на Банковой: "Хоть гантели не украили"
31 мая 2019, пятница, 08:40 923
Политика 2019-05-31T08:51:18+03:00
Українські Новини
Президент Зеленский продолжает активно заниматься спортом даже в здании на Банковой: "Хоть гантели не украили"

Президент Зеленский продолжает активно заниматься спортом даже в здании на Банковой: "Хоть гантели не украили"

Президент Украины Владимир Зеленский поделился на своей персональной странице в социальной сети Facebook фотографией из тренажерного зала. При этом глава государства отметил, что занимается физическими упражнениями непосредственно в здании Администрации президента на улице Банковой.

В свойственной Зеленскому шутливой манере, гарант Коснтитуции Украины подписал данный снимок: "На Банковой. Хоть гантели не украли)))".

Кроме самого Владимира Зеленского на снимке можно рассмотреть и занимающегося вместе с ним руководителя Администрации президента Андрея Богдана.

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