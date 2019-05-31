Президент Зеленский продолжает активно заниматься спортом даже в здании на Банковой: "Хоть гантели не украили"

Президент Украины Владимир Зеленский поделился на своей персональной странице в социальной сети Facebook фотографией из тренажерного зала. При этом глава государства отметил, что занимается физическими упражнениями непосредственно в здании Администрации президента на улице Банковой.\r\nВ свойственной Зеленскому шутливой манере, гарант Коснтитуции Украины подписал данный снимок: "На Банковой. Хоть гантели не украли)))".\r\nКроме самого Владимира Зеленского на снимке можно рассмотреть и занимающегося вместе с ним руководителя Администрации президента Андрея Богдана.