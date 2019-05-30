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30 мая 2019, четверг, 18:37 628
Общество 2019-05-30T18:37:13+03:00
Українські Новини
В УПЦ заявили, что в Ровенской епархии не было ни одного перехода общины в ПЦУ

В УПЦ заявили, что в Ровенской епархии не было ни одного перехода общины в ПЦУ

Епископ Дубенский Пимен. Фото:
Епископ Дубенский Пимен. Фото:

В Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что в Ровенской епархии не было ни одного перехода общины в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Об этом в интервью на YouTube-канале в "Лавра. Путь спасения" сказал епископ Дубенский Пимен, викарий Ровенской епархии, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел.

"Мы переживаем очень сложные времена, когда происходит завуалированное, скрытое, но всем видимое гонения на церковь, когда проходят рейдерские захваты храмов. Мы чувствуем постоянное давление на церковь, на священнослужителей, даже на мирских людей, желающих остаться в лоне православной церкви. И это очень трудно воспринимается, потому что мы - люди Божьи, мы - граждане своего государства, мы - патриоты своей страны, даже, пожалуй, больше чем те, кто это пропагандирует при каждом удобном случае; потому что нас делают изгоями на своей же земле, которую мы любим", - сказал викарий Ровенской епархии.

Епископ Дубенский Пимен подчеркнул, что, несмотря на давление, в Ровенской епархии, согласно всем действительными законами Украины, не было ни одного перехода общины УПЦ в ПЦУ.

"Были рейдерские захваты храмов и возмущения людей к междоусобице под заезженными лозунгами, которые вуалируются под добрыми желаниями создать украинскую церковь, хотя Украинская православная церковь существует с 1992 года как самостоятельная и независимая".

"Но факты искажаются, - добавил владыка. - Если человек делает все ради мира, то никогда не допустит разделения общества на угодных и неугодных".

Епископ Пимен отметил, что в государственных структурах насильственные переводы общин УПЦ поддерживаются.

"Во многих случаях захватов наших храмов участвовали, если не председателя РГА, то их заместители или представители, задокументировано видеосъемкой. И это воспринимается как услуга Родине. Услугой было бы, если бы людей примирили, нашли решение проблем, а не однобоко травили одну часть общества на другую", - отметил он.

Владыка также обратил внимание на тот нонсенс, когда с позицией и мнением верующих госслужащие просто-напросто не считаются, таким образом, оскорбляя честь и достоинство граждан.

"Бывает, когда в селах большинство общины за то, чтобы остаться в лоне православной церкви, но, и возмущена меньшая часть, которая хочет перейти в новую структуру, подается как большинство общества, - рассказал он. - Значит та часть людей, которая не приняла политического лозунга, не является обществом? Это просто оскорбление человеческого достоинства".

В то же время викарий Ровенской епархии напомнил, что "за всю свою историю УПЦ никогда не посягали на чужое, но свое право отстаивала".

Владыка подчеркнул, что "христианин призван быть проповедником любви, а не ненависти", и для всех нас сегодняшние события являются "проверкой на честность перед самим собой".

Он продолжил, что в тяжелое время "многие проявляли свою устойчивость. Сегодня, если поехать на любой приход, где сложная ситуация, можно увидеть неподдельные слезы - слезы от чистоты души, слезы праведные, и это нельзя искусственно создать".

Больше новостей о: УПЦ Украинская православная церковь Православная церковь Украины ПЦУ Ровенская епархия Епископ Дубенский Пимен

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