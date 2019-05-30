Эксперты Минэнерго предостерегают о серьезных последствиях от поспешного запуска энергорынка с 1 июля, - СМИ

На сегодняшний день личная политическая позиция министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика заключается в том, чтобы продвигать запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, хотя старт реформы упирается в ряд проблем и требует более детального изучения последствий такого шага для энергетического сектора страны, участников рынка и потребителей. То есть целесообразнее было бы перенести запуск энергорынка, информирует портал unian.net.\r\nНа заседании Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса конфликт в Минэнергоугля из-за переноса даты запуска рынка стал еще более явным. В то же время, напомним, реформа энергорынка была требованием Евросоюза. Однако даже ЕС выступил за перенос запуска рынка э\/э из-за неготовности Украины.\r\nДругие международные партнеры Украины такие, как ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк и другие в своих заявлениях тоже посоветовали Киеву отсрочить внедрение реформы и устранить важные системные нестыковки.\r\nКак заявила руководитель Директората энергетических рынков Минэнергоугля Украины Ольга Буславец на заседании комитета, министр Насалик свою политическую позицию относительно внедрения рынка высказал на предыдущем заседании круглого стола в Комитете и она остается неизменной - глава Минэнергоугля настаивает на запуске рынка.\r\n"Что касается моей личной позиции, действительно для того, чтобы прогнозировано и плавно войти в рынок, то я поддерживаю позицию, которая выражена в законопроекте (№10318 об отсрочке введения нового рынка электрической энергии на три месяца до 1 октября 2019 года, - ред.), который мы должны рассмотреть. Потому что, думаю, что на сегодня необходимо провести дополнительные тестовые операции, сделать действительно обоснованный анализ того процесса, который происходит на платформах, на уровнях обмена информацией и готовности всех участников рынка, ив действительности осознавая дальнейшие последствия от запуска рынка", - сообщила она.\r\nПо словам Буславец, как политическое лицо, министр "поддерживает свою позицию, которую он высказал относительно внедрения рынка с 1 июля текущего года, как предусмотрено действующим законом, и это позиция министра… он озвучил позицию министерства".\r\nНапомним, накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает перенос запуска рынка э\/э на более поздний срок, а СБУ в свою очередь уже выразило предостережение об угрозах для нацбезопаности в случае запуска энергорынка с 1 июля. \r\nКак известно, ранее Евросоюз рекомендовал отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине ввиду того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.\r\n"Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы", - говорится в соответствующем заявлении ЕС.\r\nВ документе также отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.\r\nВместе с тем, ранее активно за введение нового рынка с 1 июля выступа компания ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует 22,7% энергетики страны, и впоследствии будет одним из основных выгодополучателей при запуске энергорынка без создания конкуренции на нем.