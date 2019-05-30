В Грузии депутаты парламента хотят поднять вопрос экстрадиции Саакашвили

В Грузии парламентарий Акакий Зоидзе заявил, что прокуратура должна обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Михаила Саакашвили, который вчера прилетел в Киев, на родину. Об этом сообщает "Грузия.Online".\r\nЗоидзе заявил, что прокуратура Грузии должна снова обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили.\r\n"Наша прокуратура, наверное, еще раз обратится к Украине. По идее, должна обратиться", – отметил Зоидзе.\r\nКроме того, парламентарий Нукри Кантария также считает, что необходимо снова поднять вопрос экстрадиции Саакашвили.\r\n"Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти", – сказал депутат.\r\nКак сообщали Українські Новини, Саакашвили рассказал о планах на выборы в Раду.\r\nРанее Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили.