"Челси" разгромило "Арсенал" в финале Лиги Европы: видео голов

Вчера, 29 мая, состоялся финал Лиги Европы 2018\/19, в котором за победу сразились "Челси" и "Арсенал". "Челси" одержал победу над "Арсеналом". Об этом сообщает Футбол 24.\r\nТак, сообщается, что первый тайм поединка завершился без голов, а вот во второй половине игры было забито сразу 5 мячей – смотрите видеообзор поединка.\r\nОтмечается, что Маурицио Сарри выиграл первый трофей в карьере, а Унаи Эмери впервые проиграл в финале еврокубка. Голкипер Арсенала Петр Чех провел последний матч в карьере – легенда как "канониров", так и Челси установил интересный рекорд в своем прощальном поединке.\r\nЭто поражение оставило Арсенал без Лиги чемпионов на следующий сезон. "Канониры" не будут играть в самом престижном европейском клубном турнире третий год подряд.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=pgQbeYuB4e0" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, "Челси" разгромило "Динамо" в домашнем матче в Киеве со счетом 5:0.\r\nРанее "Динамо" разгромило "Олимпиакос" и вышло в 1\/8 финала Лиги Европы УЕФА.